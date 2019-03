Kamarádství stranou, začíná play-off. ‚Byla by chyba něco měnit,‘ říká trenér a šéf obhájců z Komety

Prvními zápasy v pondělí startují dvě čtvrtfinálové série play-off hokejové extraligy. Do vyřazovacích bojů vstoupí obhájce titulu brněnská Kometa na ledě Hradce Králové. Tedy týmu, se kterým v sezoně prohrála všechna čtyři vzájemná utkání. Na to si ale v Kometě už nikdo nevzpomene. Brno, Plzeň 12:13 18. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér, majitel a šéf Komety Brno Libor Zábranský | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Jsme úplně v klidu. Play-off je úplně jiná soutěž. Já ani nikdo z nás se na tohle vůbec nedívá,“ říká Radiožurnálu majitel Komety a trenér v jedné osobě Libor Zábranský po připomenutí letošní bilance s Hradcem 0:4.

Právě on je jednou z hlavních postav úspěchů brněnských hokejistů v posledních letech. V posledních dvou letech gradovala forma Komety právě v play-off, kde Kometa získala dva tituly. A odpovídala tomu i příprava před letošními vyřazovacími boji.

„Byla by chyba po dvou úspěšných sezonách něco měnit. Tréninkové dávky se úměrně tomu v průběhu sezony zvyšovaly. Takticky se musíme připravit na každého soupeře, každý hraje trošku jinak a musíme na to reagovat. Ani v přístupu ke kondici se nic neměnilo, pro nás graduje sezona,“ dodává.

Přípravou s brněnskou Kometou prošel v minulých letech i Tomáš Vincour, který ale letos obléká dres královéhradeckého Mountfieldu a teď se postaví svým někdejším spoluhráčům ve čtvrtfinále.

‚Když se to provokuje a mlátí‘

„Je to krásný. Co si víc přát než dostat v prvním kole tým, ve kterém jsme dvakrát vyhráli. Bude to vyhecované, výborné pro diváky. Doma to pro ně bude nepříjemný kotel, už zápasy v základní části nasvědčovaly, že to je vypjaté,“ těší se Tomáš Vincour.

„Proto hokej hrajeme. Kvůli zápasům, kdy se to provokuje a mlátí. Samozřejmě v rámci fair-play,“ dodává útočník Hradce.

První čtvrtfinálový souboj Hradce Králové s Kometou začne v 17 hodin. O dvě hodiny později rozehrají sérii také Plzeň s Olomoucí a i tam lze hráče, který ještě loni oblékal dres soupeře.

„Bude to pro mě speciální, když jsem tam loni nastupoval. Minule jsme taky hráli s Plzní, ale teď jsem tady a chci tu udělat co nejlepší výsledek. Kamarádství jde stranou, maximálně se s klukama trošku vyhecujeme. Už jsem jim říkal, že rušíme komunikaci a budeme se bavit až po čtvrtfinále,“ burcuje nyní už plzeňský Jan Eberle.

„Do série vstupujeme jako favorit a chceme to potvrdit,“ přeje si Eberle. V loňské sezoně se oba týmy střetly ve čtvrtfinále také a úvodní duel vyhrála Olomouc v Plzni po samostatných nájezdech, další čtyři zápasy už ale pro sebe získali Západočeši.