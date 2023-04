Spadlo to z nás a konečně jedeme domů, říkal po vítězném gólu v rekordně dlouhém zápase Lakatoš

Hokejisté Vítkovic si vybojovali rozhodující sedmý duel semifinále extraligy. Výhrou 2:1 v prodloužení na ledě Hradce Králové totiž srovnali sérii na 3:3 na zápasy. Vítězství se zrodilo z nejdelšího utkání v české hokejové historii, trvalo 139 minut čistého času a rozhodující trefu zaznamenal Dominik Lakatoš. Hradec Králové 7:25 14. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodující gól nejdelšího zápasu hokejové extraligy vstřelil Dominik Lakatoš | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Ani v rekordně dlouhém čtvrtém prodloužení královéhradecká aréna neutichla. Hráči už sotva tahali nohy a rychlých bruslařských soubojů ubývalo. Přesto to podle reakcí v ochozech vypadalo, že publikum dlouhý, téměř 140 minutový hokejový maraton bavil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co řekli aktéři nejdelšího utkání v historii hokejové extraligy

„Budu si muset nejdřív platit parkování, protože jsem nepočítal s tak dlouhým zápasem. Vyjde mě to minimálně na dalších padesát korun, pokud nedají gól,“ vtipkoval během jedné z přestávek v dlouhém prodloužení fanoušek Hradce Králové.

Ten zůstal stejně jako několik tisíc dalších domácích příznivců smutný. Ve 139. minutě totiž v oslabení prchnul vítkovický kapitán Dominik Lakatoš a rychlou kličkou překonal domácího gólmana Matěje Machovského.

„Byl jsem rád, že už konečně pojedeme domů. Po tom, co jsme tady byli do jedenácti do večera, tak to z nás spadlo a byli jsme šťastní,“ oddechl si autor vítězné branky Lakatoš, že odvrátil další osmnáctiminutovou přestávku.

Nejdelší utkání historie play-off rozhodl Lakatoš. Vítkovice si vynutily v sérii s Hradcem sedmý zápas Číst článek

Po ní by se hrálo už páté prodloužení. Hrálo by se tak dlouho, dokud by nepadl regulérní gól. K takovému momentu se s postupem času víc a víc schylovalo.

„Několikáté prodloužení, samozřejmě obrovská únava hráčů a byla jen otázka času, kdy někdo z hráčů tu chybu udělá. Bohužel udělali jsme ji my v přesilovce a byli za to potrestaní. Musíme rychle zregenerovat a připravit se na rozhodující sedmý zápas,“ řekl Radiožurnálu Sport kouč Hradce Tomáš Martinec.

Rozhodující duel čeká Vítkovice s Hradcem Králové v sobotu od 15.30. Stanice Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu.

Většina by v tento moment asi jen vyhodila kotouč... Dej však rozjel přečíslení a Lakatoš ho vyřešil parádní bekhendovou kličkou, která rozhodla tento historický zápas! A TO V OSLABENÍ! #MHKVIT #TELH pic.twitter.com/HQQ7gm06vx — Tipsport extraliga (@telhcz) April 13, 2023