Extraligové semifinále je kompletní. Plzeňští hokejisté potvrdili pověst specialistů na sedmé zápasy

„Četl jsem to od někoho na twitteru, takže jsem to věděl, ale je to jen statistika a ty týmy jsou úplně jiné. Jsem rád, že máme ten sedmý zápas zvládnutý,“ ulevilo se plzeňskému gólmanovi Dominiku Frodlovi, na kterého možná dolehla tíha sedmého zápasu v 58. minutě, kdy propustil nahození Švrčka od vlastní modré čáry.

Jinak byl ale základním stavebním kamenem úspěchu Západočechů. A rozhodující duel série si vychutnal.

„Strašně jsem se těšil, ale byla tam i špetka nějaké nervozity, převládala ale natěšenost, tak by to asi mělo být. Ne nadarmo se říká, že sedmé zápasy v play-off jsou v hokeji to nejhezčí, co může být. S úvodní buly to spadne, navíc jsme pak dali tři góly, tak už jsem věřil, že to uhrajeme,“ popsal Radiožurnálu Frodl.

To třiatřicetiletý Milan Gulaš už něco ve své kariéře zažil, nervozita na něj před sedmým duelem přesto dopadla.

„Bylo to strašné. Nevěděl jsem, jestli si mám na gauči lehnout nebo sednout. Dlouho jsem před zápasem nebyl takhle nervózní, takhle na špičkách… pořád jsem na to myslel. Mám zodpovědnost za tým, za fanoušky, tak jsem rád, že jsme to dokázali,“ popisoval své pocity kapitán Plzně Milan Gulaš, který přispěl k výhře gólem a asistencí.

Z postupu měl velkou radost i jeho spoluhráč Jan Eberle, který před rokem smutnil po sérii stejných soupeřů coby hráč Olomouce.

„Říkal jsem si: Kolik asi budeš hrát těch sedmých zápasů, prostě musíš vyhrát, jinak bys byl za blbce!“

Plzeň tak zvládla sedmý zápas v sérii i na pošesté.