Začíná semifinále play-off extraligy. Favority jsou Sparta a Třinec, utkají se s Libercem a Boleslaví

V motivačním videu z šatny hokejové Sparty je vidět, jak jeden z hráčů po každém vítězném zápase play-off odlepí část skládanky, která zakrývá obrázek mistrovského poháru. K titulu je k tomu potřeba odstranit ještě osm dílků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začíná semifinále play-off hokejové extraligy. O Masarykův pohár se utkají Sparta s Libercem a Třinec s Mladou Boleslaví

Sparta vyhrála extraligu naposledy v roce 2007, Liberec pět let nazpátek po vítězné sérii právě nad Spartou. Třeba kapitán Pražanů Michal Řepík tehdy slavil v hostující šatně v dresu Liberce.

Letos je ale v roli favorita v semifinále Sparta. Stejně jako v druhé sérii Třinec. Oceláři ale mají možná nečekanou bilanci se svým soupeřem pro boj o finále.

S Mladou Boleslaví prohráli všechny čtyři zápasy v základní části, přičemž netradičně tři hráli na ledě soupeře, kdy se vzdali domácího prostředí, kvůli cestování po republice poté, co byl jeden zápas odložený po tragické události.

Jágr, nebo Moravec? V semifinále první ligy se potkají vítězové z Nagana, oba chtějí do extraligy Číst článek

„Samozřejmě to vnímám. Cítím, že v zápasech, které jsme nezvládli, tak jsme nehráli špatně, ale vždycky jsme prohráli o branku. Vnímám to tak, že to budou v celé sérii vyrovnané zápasy,“ říká trenér Třince Václav Varaďa.

Oceláři rozehrají semifinále extraligy proti Mladé Boleslavi v 15 hodin, Sparta s Libercem pak o dvě hodiny později.

Na Radiožurnálu uslyšíte z obou zápasů reportážní vstupy.