Islanders vyřadili Washington 4:1 na zápasy. Vrána v play-off vůbec nebodoval

Hokejisté New Yorku Islanders porazili Washington 4:0, sérii ovládli 4:1 a postoupili v play off NHL do semifinále Východní konference. Capitals, kteří před dvěma lety získali Stanleyův pohár, skončili v úvodním kole vyřazovací části podruhé za sebou. Jejich útočník Jakub Vrána v obou play off vůbec nebodoval.

