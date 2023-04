Sedmý zápas bude svátek hokeje. Necháme na ledě všechno, slibuje pardubický obránce Čerešňák

Ani skvělá třetí třetina a tři góly nestačily třineckým hokejistům k výhře nad Pardubicemi. V šestém utkání semifinálové série play-off hokejové extraligy nedotáhli manko z úvodu utkání. Třinec prohrál 3:5 a nevyužil první mečbol na postup do bojů o zlato. O finalistovi tak rozhodne sedmý rozhodující duel, který v Pardubicích začíná v pátek v 17.00. Třinec 13:26 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Čerešňák se snaží zabránit střele třineckého útočníka Andreje Nestrašila | Zdroj: Profimedia

Po dvou třetinách prohrával Třinec s Pardubicemi už 0:4, šest a půl minuty před koncem už jen 3:4. Tak se vyvíjel stav šestého utkání semifinále extraligy z pohledu hokejistů Třince.

„V první a druhé třetině jsme udělali moc chyb, které byly bohužel potrestány. Ani třetí třetina, která byla z našeho pohledu výborná, to nespravila,“ popisoval vývoj šestého zápasu třinecký kouč Zdeněk Moták.

Přitom hned v první minutě zápasu hráli Oceláři přesilovku a Hudáček za stavu 0:0 trefil tyčku. „Je to jako, kdyby si někdo stěžoval, že se mu něco stalo v osmnácti letech a zkazilo mu to celý život. Jsme dost zkušené mužstvo, abychom se s tím popasovali lépe,“ vtipně glosoval náhlý zvrat v utkání třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Třetí třetina patřila domácím a třemi góly v řadě zápas zdramatizovali.

„Sami jsme je dostali zpátky do zápasu. Musíme si na to dát pozor. Měli jsme výborně rozehraný zápas, zbytečně jsme si to zkomplikovali a bylo to velké drama. Naštěstí se nám povedlo dát gól do prázdné brány a ubojovali jsme si to. Jdeme do sedmého zápasu a tam necháme všechno,“ oddechl si pardubický obránce Peter Čerešňák.

Třinec bral třetí třetinu jako přípravu na rozhodující sedmý zápas. „Šli jsme tam s tím, že neprohrajeme souboj, že do toho půjdeme, ať to bude 5:0 nebo 7:0. Bylo nám to úplně jedno, chtěli jsme na ledě ukázat, že tam necháme všechno a připravit se do dalšího zápasu. Šlo nám o to, aby věděli, že není nic rozhodnutého a máme hlavy nastavené tak, že si pro to chceme jít,“ pokračoval třinecký Nestrašil.

„Oba mančafty do toho dají sto procent, lepší a šťastnější postoupí dál. Nic si nedarujeme a doufám, že to bude svátek hokeje,“ přeje si pardubický Čerešňák.

Sedmé zápasy, kdy se musí rozhodnout, bývají oslavou vyřazovacích soubojů. Ten v Pardubicích začne v pátek v 17.00.