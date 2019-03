Mám play-off tady ve Vítkovicích, nevím, co bude, říká Bartošák o možném přestupu do Třince

Souboj Třince a Vítkovic ve čtvrtfinále play-off je střetem regionálních rivalů, dvou reprezentačních brankářů a kamarádů Šimona Hrubce a Patrika Bartošáka. Třinecký Hrubec míří po sezoně do ruské KHL a Bartošák by ho měl v týmu Ocelářů nahradit. Ostrava 15:40 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítkovický gólman Patrik Bartošák se v druhém kole play-off Tipsport extraligy soustředí na Tomáše Marcinka v dresu třineckých Ocelářů | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„No comment, embargo,“ říká na adresu spekulací trenér a zároveň generální manažer vítkovického klubu Jakub Petr. Uvolněné informace mu pochopitelně nejsou po chuti. Ale kluby s hráči jiných týmů vyjednávají pravidelně od Vánoc a většinou informace vyjdou ven v nevhodný okamžik. Patrik Bartošák však naznačuje, že uvažuje i o návratu do NHL: „Mám play-off tady ve Vítkovicích, takže nevím, co bude. Mám NHL rozjednané, ale je toho víc. Uvidíme.“

V zámoří by ale spolu s agentem Vladimírem Vůjtkem mladším kývli jen na jednocestnou smlouvu. Na farmu už by Bartošák nechtěl. Takže přestup do Třince se jeví jako velmi pravděpodobný. Ostatně tam už hrál jeho strýc Radek Bonk a jako kapitán dovedl Oceláře v roce 2011 k zatím jedinému mistrovskému titulu.

„Kde hrával on je jeho věc. Já jsem tady, ale bylo by pěkné, kdybych třeba já dovedl svůj tým k prvnímu titulu po xxx desítkách let,“ sní Bartošák.

Vítkovice čekají na třetí mistrovský titul v historii ostravského klubu od roku 1981. Ostravané ale prohrávají ve čtvrtfinále po dvou utkáních v Třinci 0:2 na zápasy. A Bartošák nějaké rady od strýce Bonka neočekává: „Vím jaké vazby s Třincem stále má. Když v létě přijede, tak tam kluky trénuje, takže od něho radu asi čekat nebudu.“

Rodinní příslušníci, tedy kopřivnická Bartošákova klaka, ale možná vytáhne ze skříní od léta zakázaný šatník.

„Rodina byla nucena vyměnit šatník, co se týče dresů, šál a podobně. Tři roky zpátky, když jsem se vrátil do Vítkovic, tak byli přinuceni ty dresy buď vyhodit, nebo nevím, co s nimi udělali. Možná je ještě někde mají, ale teď musí nosit vítkovické, to mají nakázáno. Vím ale, že hodně známých a kamarádů, kteří se s námi stýkají, jsou stále třinečtí fanoušci a těm lístek na zápas rozhodně shánět nebudu,“ vzkazuje Patrik Bartošák před pokračováním pikantního čtvrtfinále.

V neděli a pondělí přivítají Vítkovice třineckého rivala na domácím ledě. Po dvou prohrách potřebují zabrat, aby Bartošákův cíl, vyrovnat strýce Bonka v počtu mistrovských titulů, zůstal reálným.