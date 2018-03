Plzeň ovládla základní část dva zápasy před koncem. Prezidentského poháru se kvůli pověrčivosti asi nedotkne

Hokejisté Plzně slaví zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části extraligy. Definitivně si ho zajistili už v padesátém z dvaapadesáti kol dlouhodobé sezony, když porazili mistrovskou Kometu Brno na jejím ledě 5:4 po prodloužení. Za vítězstvím v základní části mířili Západočeši od úvodních utkání. Plzeň 15:09 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Svoboda při zákroku | Zdroj: ČTK

„Chytili jsme začátek sezony, tam jsme udělali dlouhou šňůru zápasů. Druhá věc je, že jsme vyhrávali důležité zápasy. My jsme v podstatě neprohráli důležitý zápas s týmem v tabulce okolo nás,“ hledal příčiny plzeňského vítězství v základní části hokejové extraligy brankář Miroslav Svoboda.

Plzeň má jistý Prezidentský pohár, Sparta hlídá desáté místo před Chomutovem a Boleslaví Číst článek

Jak postupovala sezona, bylo jasné, že Plzeň je největším adeptem na zisk Prezidentského poháru. Pro klub se zisk této trofeje stal jedním z cílů.

„Cena to je. Vyhráli jsme to, jsme za to rádi, že jsme to dotáhli do konce. Teď jdeme do play-off, tam už je jen jeden cíl,“ ví Svoboda.

Po výhře v Brně ještě plzeňští hokejisté fyzicky Prezidentský pohár nepřevzali. Až k tomu dojde, budou fanoušci sledovat, jestli se hráči trofeje dotknout. Hokejová pověra totiž tvrdí, že kdo se dotkne Prezidentského poháru, nezíská pak mistrovský titul, o který se hraje v play off.

„Asi ne. Mně je to nějak jedno. Ten pohár nemá takovou hodnotu jako ten na konci, ale uvidíme, pověry jsou úplně jedno. My musíme bojovat tak, jako celou sezonu, o pověrčivosti to není,“ myslí si Svoboda.

Diskuse zatím prý neproběhla. Zda-li trofej pro vítěze základní části zvednou nad hlavu, anebo se na ni jen podívají z tak uctivé vzálenosti, z jaké se na ně dívají soupeři v tabulce.