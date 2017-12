Plzeň si doma poradila se Spartou, Třinec vyhrál v Hradci Králové po prodloužení

Hokejisté Plzně na domácím ledě porazili Spartu 3:1 díky třem gólům během pěti minut. Třinec vyzrál na druhý Mountfield 3:2 po prodloužení. Vítkovice přetlačily Dynamo 2:0. Jihlava doma nestačila na Zlín a prohrála 1:2. Olomouc vyhrála v Litvínově 3:2 po nájezdech stejně jako Liberec doma proti Mladé Boleslavi. Kometa doma podlehla Chomutovu 2:3. Plzeň 20:00 20. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hokejistů Plzně | Zdroj: ČTK

HC Vítkovice Ridera – HC Dynamo Pardubice 2:0

Domácí hokejisté na soupeře vlétli a už po necelé minutě vedli 1:0 díky přesné střele Davida Květoně. Hosté mohli vyrovnat ve dvou přesilových hrách, jenže ani v jednom případě na vítkovickou obranu nevyzráli. Na druhé straně si brankář Kacetl poradil s několika šancemi Vítkovic, a tak diváci v Ostravar aréně do konce třetiny další gól neviděli.

Ve druhé části se skóre neměnilo. V nadějných příležitostech neuspěli pardubičtí Sýkora ani Bojko, na druhé straně nevyzrál na Kacetla důrazný Jáchym. Hosté nevyužili ani jednu z přesilových her.

V poslední třetině se Pardubice ze všech sil snažily vyrovnat, ale bezchybný vítkovický brankář Bartošák si s jejich pokusy poradil. Minutu a půl před koncem navíc v situaci dva na jednoho procedil puk za Kacetlova záda Lukáš Kucsera, a tak Vítkovice nakonec porazily Dynamo 2:0.

HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 3:1

První třetina nabídla divákům svižný hokej, jenže ani jeden tým puk do branky nedostal. Ve velkých šancích se neprosadili hostující Pech ani domácí Moravčík. Ke gólům nevedly ani dvě plzeňské přesilovky.

Ve druhé části už Plzeň potvrdila, že se může chlubit nejproduktivnějším útokem v extralize, a během pěti minut vedla 3:0, když se postupně prosadili Milan Gulaš, Miroslav Indrák a Tomáš Mertl. Sparťanům pak viditelně tekly nervy a na ledě čím dál častěji docházelo k potyčkám, ale gól už do přestávky nepadl žádný.

Výborné tempo vydrželo i do poslední dvacetiminutovky a dění na ledě muselo více než sedm tisícovek diváků bavit. V 51. dal Pražanům povedenou tečí naději Petr Vrána, ale na další góly se už Sparta nezmohla a podlehla Plzni i potřetí v sezoně.

HC Dukla Jihlava – Aukro Berani Zlín 1:2

Zlín se ujal v Jihlavě vedení v přesilovce po krásné kombinaci, na jejímž konci doklepával puk do prázdné branky Zdeněk Okál. Jihlava měla největší šanci na vyrovnání necelé dvě minuty před koncem, když byl v samostatném úniku faulován Čachotský a rozhodčí nařídil trestné střílení. To však domácí kapitán neproměnil.

Ve druhé části se už Jihlava dočkala vyrovnání po nahození Jakuba Suchánka. Jenže jihlavská radost nevydržela moc dlouho, protože už za minutu ujeli Berani do přečíslení dva na jednoho a David Šťastný vrátil vedení Zlínu.

Dukla měla ve třetí třetině několikrát blízko k vyrovnání, ale velkých šancích se neprosadili Kubalík, Šidlík ani Zeman, přičemž v některých případech stačilo trefit odkrytou branku. Domácím nepomohla ani zlínská nedisciplinovanost, protože žádnou ze čtyř přesilovek nevyužili a Zlínu podlehli 1:2.

HC Verva Litvínov – HC Olomouc 2:3 po samostatných nájezdech

Litvínov se poprvé prosadil už po pětadvaceti vteřinách hry, když puk po teči propadl za brankáře Konráda a dorážející Viktor Hübl vstřelil jeden z nejsnadnějších gólů ve své kariéře. Za necelou čtvrthodinu zachytil ve vzduchu vyhozený puk Karel Kubát a propálil všechno, co mu stálo v cestě – 2:0.

Na začátku druhé třetiny Olomouc napodobila svého soupeře a rovněž krátce po začátku vstřelila branku, když přesnou střelou z prostoru mezi kruhy snížil Vilém Burian. Po zbytek třetiny pak byla Mora aktivnější a hnala se za vyrovnáním, ale domácí brankář si se všemi olomouckými šancemi poradil.

V poslední dvacetiminutovce Olomouc domácí dlouho tlačila a nakonec se jí přeci jen povedlo vyrovnat. V 58. minutě se puk odrazil od zadního mantinelu před branku, kde ho pohotový Jan Knotek poslal za bezmocného brankáře a poslal utkání do prodloužení. V něm gól nepadl, a tak musely rozhodnout nájezdy, v nichž byl úspěšný jen olomoucký Eberle.

HC Kometa Brno – Piráti Chomutov 2:3

Kometa vedla díky povedené kličce unikajícího Hynka Zohorny, ale už po minutě bylo srovnáno, když se trefil Jakub Sklenář. Ve dvanácté minutě hosté vedli 2:1 díky Vladimíru Růžičkovi, nicméně po necelé půlminutě bylo skóre opět vyrovnané po skrumáži před chomutovskou brankou, v níž se nejlépe zorientoval skórující Vojtěch Němec .

Po gólově bohaté první třetině se v prostřední části střelci na obou stranách odmlčeli. Ve velkých šancích se ocitli domácí Haščák a Vinour, jenže ani jeden z nich nevyzrál na chomutovského gólmana Laca. Pak byly ještě oba týmy blízko gólu, když během minuty na obou stranách zvonila branková konstrukce.

Vyrovnané utkání pokračovalo i v poslední části a dlouho to vypadalo, že se bude i ve třetím vzájemném střetnutí Komety s Chomutovem prodlužovat. Nakonec ale vítězství na svou stranu ještě v základní hrací době strhli Piráti, když se v signalizované výhodě trefil reprezentant Michal Vondrka.

Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav 4:3 po samostatných nájezdech

Liberečtí se ujali vedení v přesilové hře po ráně bez přípravy Dominika Lakatoše. Za třiadvacet vteřin už to bylo o dva góly díky dorážce Marka Kvapila. Jenže hosté se nevzdali a do dvou minut v přesilovce snížil Oldřich Kotvan a za dalších šest minut vyrovnal na 2:2 Dominik Pacovský.

Do druhé třetiny vstoupili aktivněji domácí a hned po několika vteřinách ve velké šanci mohl přidat svůj druhý gól Lakatoš. O chvilku později mladoboleslavského brankáře nepokořil ani Ordoš. Pak měli několik dobrých příležitostí i hosté, ale domácí gólman Will si se všemi skvěle poradil.

Zhruba v polovině třetí části šli domácí v přesilovce do vedení, když Kvapil našel před brankou volného Krenželoka. Mladé Boleslavi se ale povedlo sedm vteřin před koncem vyrovnat po fatální chybě libereckého Willa. Liberecký brankář se míto přerušení hry snažil rozehrát, jenže se k puku dostal Lukáš Žejdl a poslal ho do branky. Domácí ale nakonec díky Tyleru Redenbachovi vyhráli po nájezdech. Mladá Boleslav čeká na vítězství v Liberci už sedm let.

Mountfield HK – HC Oceláři Třinec 2:3 po prodloužení

Souboj druhého týmu tabulky se třetím začal zvolna a v první části moc šancí k vidění nebylo. Zpočátku byli o něco aktivnější hosté, ale postupem času se iniciativy chopil Mountfield. Dohromady ale hráči obou mužstev vyslali jen devět střel, a tak není divu, že do konce třetiny gól nepadl.

Druhá třetina patřila hostujícím Ocelářům, kteří svého soupeře přehrávali a ve 24. minutě šli do vedení zásluhou teče Michala Kovařčíka. Stejný hráč se trefil přesně o šest minut později a Třinec vedl už 2:0. Do přestávky už další gól nepadl, a Mouontfield tak musel ve druhé části dohánět dvoubrankové manko.

Domácí se v poslední části vrhli do útoku a po deseti minutách konečně překonal třineckého brankáře Hrubce ranou z první Roman Kukumberg. Mountfield se dál tlačil za vyrovnáním a dočkal se tři a půl minuty před koncem díky přesilovkovému zásahu Rudolfa Červeného. Utkání tak šlo do prodloužení a v něm nakonec zařídil bonusový bod pro Třinec Jakub Petružálek.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 20. 12. 2017) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 31 18 5 5 3 111:65 69 2. Mountfield HK 33 16 6 4 7 91:60 64 3. HC Vítkovice Ridera 31 16 2 4 9 95:73 56 4. HC Oceláři Třinec 31 14 4 4 9 84:74 54 5. HC Kometa Brno 30 12 3 7 8 91:71 49 6. HC Olomouc 31 9 7 6 9 74:78 47 7. Aukro Berani Zlín 31 10 6 4 11 74:83 46 8. BK Mladá Boleslav 32 10 3 5 14 74:81 41 9. HC Sparta Praha 31 10 3 4 14 82:95 40 10. HC Dynamo Pardubice 31 9 4 4 14 74:91 39 11. Piráti Chomutov 31 8 4 7 12 76:94 39 12. Bílí Tygři Liberec 30 8 7 1 14 74:95 39 13. HC VERVA Litvínov 31 8 4 4 15 70:92 36 14. HC Dukla Jihlava 30 6 5 4 15 64:82 32