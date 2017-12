Plzeň suverénně zvládla zápas proti Mladé Boleslavi, Hradec Králové v prodloužení porazil Zlín

HC Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav 4:1

Vedoucí tým extraligy z Plzně se dostal do vedení v zápase proti Bruslařům z Mladé Boleslavi ve čtvrté minutě. Z velkého úhlu se dokázal trefit Milan Gulaš. Ten samý hráč pak skóroval do konce první třetiny ještě jednou po přihrávce od Jana Schleisse.

Ve druhé třetině zvyšoval už na 3:0 z pohledu Západočechů David Stach, který se střelou do prázdné brány nemýlil. Za Mladoboleslavské snižoval Jakub Orsava. Na tříbrankový rozdíl upravil Miroslav Indrák. To byla poslední přesná trefa zápasu a Škoda tak vyhrává 4:1.

Ve třetí třetině už branka nepadla, nad @bkboleslav vítězíme 4:1 po gólech Gulaše, Stacha a Indráka!#PLZvMBL #TELH pic.twitter.com/eAa6j5dBkc — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 5 December 2017

Aukro Berani Zlín – Mountfield HK 2:3 po prodloužení

Skóre utkání otevřel ve druhé minutě zlínský Antonín Honejsek, který dokázal dostat puk za Rybárova záda. Po čtyřech minutách srovnal Martin Látal, poté co vybojoval puk ve středním pásmu a následně přesně zakončil.

Do vedení se Hradečtí dostali ve druhé třetině, kdy se po přesné přihrávce trefil Rudolf Červený. To si drželi až do 60. minuty, když se deset vteřin před koncem prosadil zlínský David Šťastný. Už ale po třiceti sekundách prodloužení rozhodl o vítězství Mountfieldu 3:2 Martin Látal.

#ZLNvMHK: Utkání proti @hokejZlin nabídlo pořádné drama, které rozsekl v prodloužení svým dnešním druhým gólem Martin Látal. Ve Zlíně tak po osmi porážkách konečně vítězíme! #chcemevic

https://t.co/7BY0Ab6KTf pic.twitter.com/u1xo2LZkZo — Mountfield HK (@MountfieldHK) 5 December 2017

HC Sparta Praha – HC Vítkovice Ridera 2:4

První se trefil v pražské O2 aréně hostující tým z Vítkovic. Během přesilové hry se dokázal prosadit Jakub Lev. Minutu před koncem první části pak srovnal domácí kapitán Jaroslav Hlinka.

Vítkovice se dostali znovu do vedení zásluhou přesné trefy Lukáše Kucsery. Na 3:1 z pohledu hostujícího týmu zvyšoval Patrik Zdráhal. Už po dvou minutách dokázala Sparta snížit, když pálil do prázdné brány Miroslav Forman. Na konečných 4:2 upravil skóre vítkovický Jan Hudeček.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 5. 12. 2017) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 28 16 5 5 2 102:58 63 2. Mountfield HK 30 14 6 3 7 79:54 57 3. HC Oceláři Třinec 29 14 3 3 9 81:71 51 4. HC Vítkovice Ridera 29 14 2 4 9 86:70 50 5. HC Kometa Brno 28 11 3 7 7 85:67 46 6. HC Olomouc 27 8 5 6 8 64:67 40 7. HC Sparta Praha 28 10 3 4 11 75:79 40 8. Aukro Berani Zlín 29 8 6 4 11 68:79 40 9. BK Mladá Boleslav 29 10 2 4 13 67:71 38 10. Bílí Tygři Liberec 27 8 6 1 12 66:84 37 11. HC Dynamo Pardubice 28 8 4 3 13 67:84 35 12. Piráti Chomutov 27 6 4 6 11 65:82 32 13. HC VERVA Litvínov 28 7 4 3 14 59:82 32 14. HC Dukla Jihlava 27 6 4 4 13 60:76 30