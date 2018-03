Plzeň vyrovnala sérii s Olomoucí na 1:1, Hradec Králové i podruhé porazil Liberec

Hokejisté Plzně ve druhém zápase čtvrtfinálové série play-off proti Olomouci svého soupeře porazili 4:2 a srovnali stav série na 1:1. Hradec Králové si doma díky třem brankám ve třetí třetině i napodruhé poradil s Libercem a vede 2:0 na zápasy. Plzeň, Hradec Králové 19:58 16. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:29 16. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberecký Ladislav Šmíd v souboji s Bedřichem Köhlerem z Hradce Králové. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec 3:1 (stav série 2:0)

Liberec vstoupil do utkání aktivně a podobně jako ve čtvrtek šel celkem rychle do vedení. V šesté minutě přistrčil Redenbach kotouč Martinu Bakošovi a ten se trefil přesně do protipohybu brankáře Rybára. Hradecké inkasovaná branka probrala, ale do vyložených šancí se přes dobře bránící libereckou obranu příliš nedostávali. V jedné ze slibných akcí vyrazil Bednářovu střelu gólman Liberce Will.

Ve druhé třetině se domácí dál tlačili za vyrovnáním, ale všechny jejich akce končily u spolehlivého Willa. Liberecký brankář si poradil se šancemi Pavlíka, Vopelky i Gregorce. Posledně jmenovaný byl před hostující brankou úplně sám, ale Will proti jeho střele skvěle zasáhl vyrážečkou.

Na začátku třetí části mohl navýšit liberecké vedení Dlouhý, ale Rybár jeho střelu skvěle vykopl betonem. O chvilku později se hradecký brankář blýskl znovu, když nadvakrát skvěle vychytal Filippiho. V polovině třetiny dostali domácí výhodu přesilové hry, v níž Gregorc předložil puk Lukáši Cingelovi, který prostřelil brankáře Willa a srovnal stav utkání na 1:1.

A tři minuty před koncem Hradec dokonal obrat - Radek Smoleňák využil chyby v liberecké obraně a dostal se do samostatného úniku, který zakončil povedeným bekhendovým blafákem. Hostům pak viditelně tekly nervy a sérií zbytečných vyloučení se připravili o šanci na vyrovnání. Místo toho pak ještě na 3:1 zvýšil domácí Bednář.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 4:2 (stav série 1:1)

Plzeň je ve čtvrtfinále proti Olomouci jasným favoritem, jenže čtvrteční první zápas na svém ledě nezvládla a prohrála po samostatných nájezdech. A ani páteční zápas pro Plzeň nezačal dobře. Už v páté minutě chyboval obránce Kadlec, který nezachytil Davida Ostřížka. Olomoucký útočník se dostal až před branku a poslal puk přesně pod břevno. Domácím se podařilo vyrovnat půl minuty před přestávkou, když přesilovou hru bleskově využil Milan Gulaš.

V polovině druhé třetiny domácí duel otočili zásluhou Miroslava Indráka, který z dorážky tvrdou střelou propálil brankáře Konráda. Jenže Olomouci se ještě před přestávkou podařilo srovnat skóre na 2:2. David Ostřížek se natlačil před brankáře a prostřelil Svobodu.

Na začátku poslední části sevřel olomoucký Irgl ve vlastním brankovišti puk a bylo nařízeno trestné střílení, které ovšem Stach nedokázal proměnit. Domácí byli lepším týmem a nakonec se dočkali i vedoucí branky. Čtyři a půl minuty před koncem byl úplně sám mezi kruhy Milan Gulaš a nezaváhal. Patnáct vteřin před poslední sirénou pak ještě zpečetil plzeňské vítězství trefou do prázdné branky David Stach.