Plzeň rozhodla o výhře 11 sekund před koncem, Sparta znovu prohrála v prodloužení

Hokejisté Plzně povedou extraligu i po 21. kole. Chomutovští Piráti sice na západě Čech dvakrát vedli, ale domácí dokázali zápas otočit brankou Dominika Kubalíka těsně před koncem. V čele tabulky mají dvoubodový náskok na Kometu, která prohrála s Pardubicemi. Sparta znovu získala pouze bod, Jihlava veze první tříbodovou výhru z venkovního zápasu. Vyhrály i Litvínov a Hradec. Plzeň 19:43 15. 11. 2017 (Aktualizováno: 20:53 15. 11. 2017)

HC Škoda Plzeň – Piráti Chomutov 3:2

Chomutov na půdě lídra extraligy dvakrát vedl. Když se po necelých 14 minutách prosadil v přesilové hře Jaroslav Mrázek, nejenže poslal Piráty do vedení, ale zároveň ukončil neprůstřelnost gólmana Svobody. Ta se zastavila na 195 minutách a 31 sekundách.

Indiáni dokázali vyrovnat krátce po přestávce, když se rovněž v přesilové hře ukázal tvrdou ranou Milan Gulaš. Reprezentant odpověděl i na druhý gól Pirátů, na 2:2 srovnával Tomáš Mertl.

Zápas směřoval do prodloužení, Chomutov ustál tři oslabení, ale bodu se přesto nedočkal. 11 sekund před koncem totiž Kubalíkovo nahození srazil do vlastní sítě Vladimír Růžička mladší a rozhodl o porážce svého týmu 2:3.

HC Vítkovice Ridera – Dukla Jihlava 3:4

Jihlava bodovala v Ostravě téměř po dvaceti letech. Ve Vítkovicích zároveň vydřela první venkovní výhru za tři body po návratu do extraligy.

Vítkovičtí hokejisté přitom třikrát vedli, nikdy se ale netěšili z náskoku víc než deset minut. Na Kolouchovu branku reagoval ještě v první třetině v přesilovce Kajínek, na Kurovského objezd branky reagoval pohotovou dorážkou Žalčík.

Ve třetí třetině se opakoval podobný scénář, Jakub Lev poslal přesnou ranou zápěstím Rideru do vedení, jenže na 3:3 vyrovnal po přečíslení Josef Skořepa. 56 sekund před závěrečným hvizdem pak z vrcholu kruhu rozhodl o třech bodech pro Jihlavu Tomáš Čachotský.

HC Verva Litvínov – BK Mladá Boleslav 6:3

Hokejisté Litvínova sice poslední dva domácí zápasy prohráli, jenže proti Mladé Boleslavi se jim daří. Bodovali proti ní už pojedenácté v řadě, z toho podeváté vyhráli. Na první gól chemiků sice hosté dokázali odpovědět a Říha s Valským zajistili Středočechům vedení 2:1. Na to zas během čtyř minut reagovali Vandas s Černým.

V úvodu poslední třetiny sice ještě dokázal Urban v početní výhodě vyrovnat, ale poslední desetiminutovka patřila Vervě. Vítězný gól trefil dělovkou od modré Richard Nejezchleb, blafákem se zvýšil na 5:3 Karel Kubát a do prázdné branky pojistil výhru 6:3 Viktor Hübl.

Lítvínov ale i přes výhru zůstává v nahuštěném spodku tabulky poslední.

Martin Hanzl našel najíždějícího Karla Kubáta, který blafákem uklidil puk pod víko! #LITvMBL 5:3 pic.twitter.com/XT7chq0ygb — HC VERVA Litvínov (@hcverva) 15 November 2017

Mountfield HK – Aukro Berani Zlín 5:1

Berani v posledních třech zápasech ztratili proti Hradci Králové jediný bod, jenže tentokrát na východě Čech jasně vládl domácí Mountfield. V nejjednoznačnějším zápase kola se pět různých střelců podílelo na výhře 5:1, čestný úspěch Zlína zaznamenal až v závěru Honejsek.

#MHKvZLN: Z trestného střílení se Martin #Látal neprosadil, ale mrzet ho to nemusí. O chvíli později, v 53. minutě, završil bůra! #chcemevic pic.twitter.com/lk4MDE70Fo — Mountfield HK (@MountfieldHK) 15 November 2017

Kometa Brno – Dynamo Pardubice 1:2 po prodloužení

Úřadující mistři z Komety mohli bodově dotáhnout vedoucí Plzeň, to by ale museli porazit Pardubice. V souboji druhého týmu s dvanáctým šli do vedení hosté, když Rostislav Marosz uklidil puk za Čiliaka po nechtěné přihrávce od Barinky.

Kometa vyrovnala krátce před druhou přestávkou, když soustavné dobývání pardubické branky zúročil dorážející Martin Zaťovič. Další gól ale brankáři nepřipustili a zápas šel do prodloužení.

V něm měly okamžitě převahu Pardubice. Rolinek po půl minutě trefil tyč, ale litovat nemusel. V čase 60:52 rozhodl o bonusovém bodu pro Dynamo ranou od modré čáry Petr Sýkora.

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha 5:4 v prodloužení

Sparta pod trenérem Výborným bodovala i ve třetím zápase, ale znovu šlo pouze o jeden bod za porážku v prodloužení, tentokrát na ledě Bílých Tygrů, kteří ji vystřídali na desátém místě tabulky.

Liberec měl skvělý vstup do zápasu, Jelínek překonal brankáře Honzíka už po patnácti vteřinách. Spartu dostaly do hry přesilové hry, v polovině první třetiny vyrovnal Pech, v půlce té druhé získal Říčka Pražanům vedení, na to zase zareagoval Michal Bulíř.

Říčka s Bulířem se střídali ve střílení gólů a dotáhli stav na 3:3. Na druhou branku Bulíře navázal za 12 sekund Bartovič a Liberec opět vedl, jenže do prodloužení poslal zápas Sparťan Forman.

Nad rámec 60 minut se hrálo jen 57 vteřin. Pak Adam Jánošík projel do útočného pásma, nerozpakoval se a ranou k tyči zajistil Tygrům dva body za výhru 5:4.

Takto vypadají zbývající výsledky 21. kola #TELH. pic.twitter.com/WS5Wymz70x — Tipsport extraliga (@telh_cz) 15 November 2017

Tipsport extralilga (PLATNÉ K 15. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 20 14 0 6 72:41 43 2. HC Kometa Brno 21 13 0 8 67:46 41 3. Mountfield HK 21 13 0 8 49:34 39 4. HC Oceláři Třinec 22 13 0 9 61:53 39 5. HC Vítkovice Ridera 21 11 0 10 63:53 33 6. HC Olomouc 21 11 0 10 51:52 33 7. Piráti Chomutov 21 9 0 12 54:59 29 8. Aukro Berani Zlín 21 10 0 11 50:57 28 9. Bílí Tygři Liberec 20 10 0 10 46:61 27 10. BK Mladá Boleslav 20 8 0 12 43:48 26 11. HC Sparta Praha 20 8 0 12 50:58 26 12. HC Dukla Jihlava 20 8 0 12 46:56 24 13. HC Dynamo Pardubice 21 9 0 12 47:66 24 14. HC VERVA Litvínov 21 8 0 13 45:60 23

21. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - Piráti Chomutov 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Gulaš (Mertl, Kratěna), 45. Mertl (Kvasnička, Gulaš), 60. D. Kubalík - 14. J Mrázek (Chlouba), 36. Huml (Flemming, Havel). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Kika - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 5665.

HC Vítkovice Ridera - HC Dukla Jihlava 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Kolouch (D. Krenželok, Š. Stránský), 33. Kurovský (Szturc), 42. Lev (Baranka, Tybor) - 18. Kajínek (Stříteský), 39. Žálčík (De la Rose, Anděl), 49. Skořepa (T. Kubalík), 60. Čachotský (Stříteský, Ulrych). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. Diváci: 5633.

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 39. Zaťovič (J. Hruška, M. Erat) - 28. Marosz, 61. P. Sýkora (Trončinský, Rolinek). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 7405.

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 15. K. Pilař (Kubát, V. Hübl), 33. Vandas, 36. J. Černý, 51. Nejezchleb (Dietz, M. Hanzl), 57. Kubát (M. Hanzl, Gerhát), 60. V. Hübl (Jánský, Sörvik) - 24. J. Říha (Bernad, Pacovský), 26. Valský (Klepiš), 45. Urban (Orsava, P. Holík). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:8, navíc Gula (Litvínov) 10 min. Využití: 2:2. Diváci: 3825.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 5:4 v prodl. (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. P. Jelínek (Jašek), 36. Bulíř (Bakoš), 48. Bulíř (Derner), 48. Bartovič (Ševc, Havlín), 61. Jánošík - 12. Pech (Forman, P. Vrána), 33. Říčka (A. Kudrna, Kalina), 46. Říčka (T. Dvořák, Saponari), 51. Forman. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 5944.

Mountfield Hradec Králové - Aukro Berani Zlín 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Kukumberg (Köhler), 24. Vopelka (Bednář, Cibulskis), 28. Cibulskis (Vopelka, Džerinš), 43. R. Pavlík (Miškář, Kukumberg), 53. M. Látal (Koukal, Červený) - 59. Honejsek (D. Šťastný). Rozhodčí: Šír, Pražák - Brejcha, Gebauer. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 4519.