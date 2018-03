Plzeň zvládla proti Olomouci další vyrovnané utkání. 'Může to být klíčový zápas série,' říká Gulaš

Hokejisté Plzně vyhráli na Hané podruhé za sebou. Olomouc porazili 2:0 a ve čtvrtfinále tak vedou 3:1 na zápasy. Jednotlivé souboje vítěze základní části s osmým týmem tabulky jsou ale velmi vyrovnané, o čemž svědčí i to, že žádné utkání neskončilo větším než dvoubrankovým rozdílem. Olomouc 10:21 21. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První utkání čtvrtfinálové série mezi Plzní a Olomoucí. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Olomoucký stadion hnal ve čtvrtém čtvrtfinálovém zápase domácí hráče za vyrovnáním a ti si zvláště ve třetí třetině vynutili tlak a měli i šance, jenže je nevyužili.

„My jsme hráčům po zápase poděkovali, protože si myslím, že odvedli maximum. Ale vyhrát může jen jeden. Plzeň dala ve třetí třetině jeden gól, my jsme bušili, bušili, ale nedali jsme žádný. Tak to chodí,“ nezbylo nic jiného trenérovi Zdeňku Venerovi, než složit poklonu hráčům svého celku. Potřetí za sebou tak těsně vyhrála produktivnější Plzeň.

„Já si myslím, že jsou ty zápasy jako přes kopírák. Vždycky je to o jednom gólu,“ zdůraznil vyrovnanost série plzeňský trenér Jan Čihák.

Plzni chybí jediná výhra k semifinále, Liberec vyrovnal sérii s Hradcem Číst článek

O vítězný gól se tentokrát postaral útočník Západočechů David Stach, který využil šikovného přikopnutí parťáka Ondřeje Kratěny.

„Gólman asi nečekal, že to takhle vylétne zpoza brány. Na zadní tyčce bylo volno, tak jsem to zaplaťpánbůh trefil,“ říká střelec vítězné branky Stach.

Po vedoucím gólu pak Plzeň prokázala podle olomouckého útočníka Jana Knotka kvalitu a zkušenost.

„Celá série je podle mě vyrovnaná. Plzeň je samozřejmě zkušená a čeká na svoje šance, které umí proměnit, a po prvním gólu už si to hlídali,“ říká Knotek.

Olomouc zatím klade favoritovi tuhý odpor a svádí s vítězem základní části extraligy vyrovnaný souboj. Potvrdil to i jeden z nejproduktivnějších hokejistů Plzně Milan Gulaš.

„Ta série je pro nás velice těžká, vůbec to není jednoduchý hokej. Fyzicky je to hodně náročné a já jsem hrozně rád, že jsme zvládli tyhle dva zápasy venku, hlavně ten dnešní, protože to může být klíčový zápas série,“ říká Gulaš.

Jestli to tak bude, se ukáže ve čtvrtek na západě Čech, kdy série mezi Plzní a Olomoucí pokračuje pátým zápasem.