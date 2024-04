Podmínky v zahraničí jsou pro mladé hokejisty lepší, sami to cítí a odchází, říká olympijský vítěz Čaloun

Stát a města by měly podporovat sportování obyvatel v co největší míře. Je to nejlepší prevence výdajů za léčbu civilizačních chorob. V Německu už to pochopili, u nás je veřejná podpora sportu stále malá, myslí si Jan Čaloun, olympijský vítěz z Nagana a bývalý trenér ústeckého hokejového Slovanu. Praha 13:40 2. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětský hokej | Zdroj: Profimedia

Jan Čaloun kritizuje nejen vlažný přístup města ke zdejšímu sportu ale i nedostatečnou finanční podporu. „Sleduji především situaci v ústeckém hokeji a stále mi nepřijde dobrá. Rád bych tu viděl nějakou vizi. Výkonnostní sporty vyžadují jasné cíle a jejich plnění, bohužel u nás nevidím snahu tyto cíle podporovat,“ říká.

„V Německu jsem vypozoroval obrovský zájem měst o sportování obyvatelstva na všech úrovních. Přímo v hokeji se snaží mít co největší základnu dětí, které se pak v určitém věku mohou rozhodnout, zda chtějí hokej hrát rekreačně nebo výkonnostně,“ dodává bývalý hokejista.

Sport podle Čalouna funguje jako dobrá prevence proti nemocem. „Myslím si, že by mělo být v zájmu státu, aby naše sportoviště rostla. Aby děti odložily mobilní telefony a šly za sportem,“ dodává.

Inspirace pro mládežníky

V loňském roce měli fanoušci hokeje v Česku důvod k radosti díky hokejistům v reprezentaci do dvaceti let, kteří získali druhé místo na mistrovství světa. Stejně dobře si vedla i děvčata do osmnácti let.

„Aby se blýskalo na lepší časy, musíme vozit z juniorských soutěží medaile pravidelně. Tato vítězství jsou samozřejmě obrovské úspěchy. Hráči a hráčky podali skvělé výkony, mnoho z nich ale odešlo po tomto úspěchu hrát do zahraničí. Myslím, že sami cítí, že podmínky jsou tam pro ně mnohem lepší,” shrnuje Čaloun.

Jak je možné, že si kluby mohou koupit postup do vyšší ligy? Mohou kluby získávat finance i bez podpory města a jsou tyto způsoby vůbec dlouhodobě udržitelné? To a mnohem více se dozvíte v přiloženém audiozáznamu.