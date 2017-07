Posila ze zámoří. Hokejový obránce Musil míří do Třince

Bude se přitom jednat o vůbec první hráčovu zkušenost s nejvyšší českou soutěží. Syn Františka Musila a vnuk legendy českého hokeje Jaroslava Holíka si dosud v dospělé kategorii zahrál v Česku jen za Duklu Jihlava, tehdy ovšem v první lize.

„David má obrovskou motivaci přesvědčit o svých kvalitách, protože věří, že jeho zámořská část kariéry ještě neskončila. Navíc je to hráč s velkým srdcem a výborným charakterem. Je to skutečný hokejový bojovník, jakého do týmu potřebujeme,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Sám Musil se na návrat do Česka těší. „Je to změna, těším se zpátky domů, vyzkoušet si zase evropský hokej. Mám cíle, proč se vracím zpátky. Jednou z mých snah je dostat se na olympiádu a na tu pojedou v příštím roce hlavně hráči z Evropy. Věřím, že to bude úspěšné angažmá, chci nejen všem v Třinci ukázat, že hokej umím. Chci hrát co nejlépe, mám velká očekávání a udělám vše pro náš úspěch,“ uvedl rodák z Calgary, jehož před pěti lety do NHL draftovali Olejáři z Edmontonu.

Za ty však bývalý mládežnický reprezentant odehrál v nejpopulárnější lize světa pouhá čtyři utkání a nadále působil v AHL. V nižší zámořské soutěži Musil loni hrál za Bakersfield a Tucson.