‚Poslední léta ukázala, že s nimi můžeme hrát.‘ České juniory čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Kanadě

S bilancí tří vítězství a jedné porážky čeští hokejisté do 20 let zakončili základní skupinu na mistrovství světa. Právě poslední prohra se Švédskem ale znamená komplikaci ve čtvrtfinále. Místo hratelného Lotyšska narazí Češi na domácí Kanadu. Tu ale na loňském šampionátu ve stejné fázi turnaje dokázali porazit. Ottawa 21:32 1. ledna 2025

(Zleva) Jakub Štancl, Petr Sikora a Matteo Kočí | Foto: MATHIAS BERGELD/BILDBYRĹN/Shutte / Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

„Poslední léta nám ukázala, že s nimi můžeme hrát. Kanadě se letos moc nedaří, hráči nejsou rozstřílení, takže doufám, že se nerozstřílejí proti nám,“ řekl Radiožurnálu Sport dvojnásobný juniorský mistr světa a v současné době hráčský agent Michal Sivek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co očekávají Patrik Augusta a Adam Jecho od čtvrtfinálového duelu s Kanadou

Ke zopakování loňské senzační výhry bude podle Sivka potřeba stoprocentní výkon od každého hráče a štěstí. Trenér národního týmu Patrik Augusta se chce také vyhnout zbytečným vyloučením, jakých se Češi dopouštěli proti Švédsku.

„Musíme respektovat to, že soupeř má kvalitu. A pokud si vytvoří nějakou šanci, bude to díky jeho kvalitě, a ne z toho, že jim to sami darujeme. Budeme o tom s hráči individuálně mluvit. Jsou natolik inteligentní, aby věděli, že tudy cesta nevede,“ řekl Augusta po porážce v duelu se Švédy.

Na hlavního trenéra svými slovy navázal útočník české dvacítky Adam Jecho. „Turnaj je strašně krátký. Není prostor na to, abychom přemýšleli, co bylo, musíme se dívat dopředu. Teď před sebou máme jeden z nejdůležitějších zápasů, takže se na to připravíme a dáme do toho maximum,“ slíbil Jecho.

Kanada bude favoritem

Kanada, na kterou Češi narazí ve čtvrtfinále, sice skončila ve skupině až třetí, když mimo jiné prohrála po nájezdech s Lotyšskem. Sivek si ale i přesto myslí, že jsou zámořské týmy největšími favority na titul.

„Američané mají malou výhodu v tom, že jsou déle pohromadě, nehrají spolu poprvé. Tým Kanady se vždy skládá podle toho, jak se jim daří v sezoně. Myslím, že Američané jsou v tuhle chvíli dál, ale oba týmy jsou světové extratřídy,“ popsal Sivek.

Krása střídá nádheru!



Připomeňte si spolu s námi ty nejlepší zásahy v základní skupině MS juniorů. #WorldJuniors #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/mvVoWPAopg — Český hokej (@czehockey) January 1, 2025

A tak budou Češi v boji o semifinále potřebovat další výjimečný výkon. Spolehnout se mohou na dobré lídry v podobě kapitána Eduarda Šalého nebo gólmana Michaela Hrabala. Trenér Augusta chce ale vidět hlavně týmové pojetí.

„Není to o jednom muži. Není to o Hrabim (Hrabalovi), není to o Edovi (Šalém). Musí se přidat všichni. Musíme dělat správné věci, a když je uděláme, můžeme být úspěšní. Když ne, budeme to tlačit do kopce a bude to o hodně těžší,“ zdůraznil Augusta.

Čtvrtfinále juniorského hokejového šampionátu, ve kterém nastoupí Češi proti Kanadě, se bude hrát v Ottawě v pátek od 1.30 českého času.

️ Augusta před čtvrtfinále: Velká výzva, všichni hráči sní o velkých zápasech#WorldJuniors #narodnitym pic.twitter.com/JHxOUlfwvb — Český hokej (@czehockey) January 1, 2025