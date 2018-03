Postupuje šťastnější tým, říká po vyřazení svého mužstva trenér hokejového Zlína Robert Svoboda

My berani ze Zlína, my jsme dobří, ozývalo se ještě o druhé přestávce z reproduktorů na stadionu, jenže slova klubové hymny se o sebe s brzkým koncem sezony trochu bijí. Trenér domácích Robert Svoboda i tentokrát považuje tenhle text za pravdivý, jenže zatímco Berani ze Zlína jsou dobří, soupeř je šťastnější.

„Nemáme se za co stydět. Postupuje šťastnější tým. Já bych chtěl pochválit a poděkovat hráčům za to, že to nevzdali, že bojovali až do konce a ještě to bylo dost dramatické,“ říkal po zápase trenér domácích Svoboda.

Jenže právě tyhle momenty prostě zvládali lépe hosté, a hlavně nechoďte do olomoucké kabiny s tím, že je postup do čtvrtfinále založený mimo jiné na štěstí.

„Nevím, jestli šťastnější. Oni mají Šťastného. Toho my nemáme, takže jsme možná trochu šťastnější,“ připomíná s úsměvem brankář Branislav Konrád šťastného hokejistu ve zlínském dresu, tedy Davida Šťastného.

„Štěstí přeje připraveným, takže jsem rád, že se nám to podařilo. Myslím, že to byla velmi vyrovnaná série,“ uznává Konrád.

Na jejím konci je mezi Olomouckými hodně veselo, jejich fanoušci uvidí teprve podruhé od roku 1996 svůj tým v extraligovém čtvrtfinále, a tím klub spíše se skromnějšími ambicemi splnil předsezonní cíl.

„Před sezónou nás nikdo neměl za hlavní favority, ale s odstupem času je dobrý, že jsme prošli přes předkolo. Jsme teď trochu rozehraní, což si myslím, že je výhoda. Vyhráli jsme tři zápasy a na Plzeň můžeme jít s klidnou hlavou,“ dodává obránce Jakub Galvas

Před soubojem s vítězem základní části, s Plzní, je vítězství nad dobrými Berany jen úspěchem dílčím.