‚Potěšilo mě, že mohu týmu pomoci gólovým příspěvkem.‘ Kusko rozhodl duel proti Litvínovu

Hokejové hvězdy Litvínova Ondřej a David Kašovi prodloužili s klubem smlouvy do konce dubna 2027. Předzápasová novinka udělala radost fanouškům aktuálně třetího celku extraligové tabulky. Méně pozitiv pak jim pak přineslo utkání s Olomoucí. V něm Severočeši prohráli šestý z posledních sedmi utkání, tentokrát 0:2. Litvínov 14:29 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský útočník Olomouce Silvester Kusko se proti Litvínovu gólově prosadil hned dvakrát | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Hanáci, kterým hrozí baráž, přistoupili k zápasu ve 343 kilometrů vzdáleném Litvínově se vší vážností. „Přijeli jsme o den dřív. Dělali jsme všechno pro to, abychom tady vyhráli. Většinou do Karlových Varů jezdíme o den dřív, ale jinak do Litvínova nebo Plzně ne. Poslední dobou jsme to ale změnili, právě kvůli lepší přípravě,“ prozradil olomoucký útočník Silvester Kusko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry extraligového zápasu mezi hokejisty Litvínova a Olomouce

Vynaložené peníze se vyplatily. Poctivý výkon přinesl výhru 2:0 a pochvalu od asistenta trenéra Róberta Petrovického.

„Plán byl jasný. Nasadit montérky a hrát hokej. Odmakali jsme to a po delší době jsme si pomohli i přesilovkami. Navíc nás podpořil skvělým výkonem gólman,“ chválil olomoucký asistent kouče.

Fantom Machovský

Brankář Matěj Machovský si nulu zasloužil 28 úspěšnými zákroky. Oba góly vstřelil Silvester Kusko, který bodoval po patnácti zápasech.

„Je příjemné takovým způsobem pomoci k vítězství. V extralize je při hře pět na pět hodně těžké dát gól, proto jsou hodně důležité přesilovky. I tak je těžké vymyslet nějaký signál, kdy akce vyjde až do prázdné brány, ale jednoduše se musíme tlačit do brány a být v tom prostoru silní,“ popsal dvougólový střelec.



Litvínovu se utkání nepovedlo. Po dvou odehraných třetinách měl na kontě jen dvanáct střel na branku. Kouč Karel Mlejnek spokojený nebyl. „Až ve třetí třetině jsme se dostali do nebezpečnějších situací. Projevila se naše střelecká nemohoucnost a v prvních dvou třetinách jsme nebyli ochotní chodit do prostor, kde to proti velkým a silným hráčům soupeře bolí. Inkasované góly v oslabení po dvou faulech v útočném pásmu, není dobrá vizitka,“ říkal kouč poraženého celku.



Litvínov se i přes porážku udržel na třetím místě extraligové tabulky. Olomouc zůstala dvanáctá, ale posledním Vítkovicím se vzdálila na tři body.