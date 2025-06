V Praze by nový stadion dával smysl. Pro univerzitní hokej aktuálně není vhodný žádný, míní architekt

Spolek Univerzitní stadion Praha je jedním ze signatářů memoranda o výstavbě nového hokejového stadionu, který by měl později sloužit akademické sféře i veřejnosti. O problémech s lokalitou, udržitelnosti projektu nebo domluvě s městem mluví v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Josef Vostracký, architekt iniciativy a bývalý hráč Univerzitní ligy ledního hokeje. Rozhovor Praha 15:15 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková gratuluje Filipu Čmejlovi, kapitánovi UK Kings Prague | Foto: web univerzitnihokej.cz | Zdroj: univerzitnihokej.cz

Jak jste se k projektu univerzitního hokejového stadionu dostal?

V našem ateliéru děláme především rekonstrukce secesních domů po Praze, ale tím, že jsem sportovec a vysokoškolský hokej jsem hrál, tak se znám s dalšími lidmi okolo projektu. Hrál jsem za tým ČVUT Engineers, za který hráli i Tomáš Hlaváč a Aleš Příhoda, jednatelé spolku.

Diplomovou práci na vysoké škole jsem navíc psal na téma, které je mým profesním snem - navrhnout a zrealizovat multifunkční hokejovou halu, takže to je vlastně základ celé myšlenky, se zapojit na takovém velkém projektu.

Takže jste si univerzitní hokej zažil z první ruky.

Vlastně jsme stáli u zrodu té soutěže. Celou dobu to také sleduji a nyní chodím na stadiony jako fanoušek.



Přiblížíte proces, jak architekt s týmem vybere určitou lokalitu a navrhnou ji k dalšímu řešení? Rozumím, že finální návrhy ještě prozradit nemůžeme, přesto byste mohl alespoň zkusit nastínit ten myšlenkový proces.

Byla to pro nás velká neznámá. Zatím máme hotovou studii, jak by měl stadion vypadat a jak by pasoval do určitých částí města. Máme představy o tom, jak by to vyhovovalo nám, ale samozřejmě musí proběhnout jednání s dalšími členy memoranda. My, jako univerzitní hokej, bohužel žádným pozemkem nedisponujeme.

Povězte mi více o té studii.

Jde o hrubý nástřel toho, jak by měl stadion vypadat a jaké by měl mít rozměry. Během jara jsme hledali, jaké propozice měly a mají stadiony v Praze. V širším centru Prahy stál stadion na Štvanici, který byl ale zbořen, a Nikolajka, která ukončila činnost před třemi lety a provoz pravděpodobně obnovený nebude. Všechny nové stadiony vznikají na periferiích Prahy.

Myslíte například zimní stadiony Ice Arena?

Ano, ty na Letňanech nebo na sídlišti Kateřinky. Nebo SPM Arena, které jsou postaveny hodně ekonomicky úsporně - tím myslím, že nemají žádnou tribunu, protože ta zvětšuje jak cenu stavby, tak nabírá další náklady. My si dali za cíl to, že naše hala musí mít tribunu, aby se mohli nejen studenti dívat na své univerzity. Máme v Praze čtyři týmy, takže by to dávalo smysl.

Velký den pro univerzitní hokej i celý univerzitní sport!



Magistrát a čtyři pražské univerzity spojily síly a připojily své podpisy k memorandu.

Nový zimní stadion pro univerzitní hokej v Praze je zase o krok blíž. ️#univerzitnihokej pic.twitter.com/jVgdEDnh53 — Univerzitní hokej (@unihokej) June 13, 2025

Znáte už přesné parametry nebo další vysněné atributy stadionu?

Bavíme se o tom, že by stadion měl mít přibližně 2500 míst na sezení. Podobná aréna v blízkosti Prahy není - existuje samozřejmě O2 Arena, extraligové týmy poté mají stadiony pro přibližně čtyři až šest tisíc diváků.

Dovolte mi říct jednu zajímavost, kterou jsme nedávno zjistili. Poslední stadion, na kterém vznikla tribuna pro minimálně 300 lidí na sezení, je pražská Hvězda, která se otevřela v roce 1983. Od té doby se nepostavil žádný stadion menší až střední velikosti.

Předpokládám, že budete požadovat, aby nový stánek měl i tělocvičnu, prostor na regeneraci nebo sklad.

Samozřejmě by se k užívání hodila i menší tělocvična, místo na regeneraci a podobně. To už ale zvětšuje objem celé stavby a řešil by se záměr, co má vlastně vzniknout - ale trendem extraligových stadionů je nová hala s menší, tréninkovou plochou.

Myslíte hlavní halu a vedle menší, tréninkovou?

Ano, příklad takové je například v Říčanech u Prahy. Je tam velká ledová plocha a v areálu vzniklo i takové menší hřiště, kde se dá trénovat. Plus nějaké další sportoviště.

A víceúčelová hala vedle zimního stadionu je reálná představa?

Ano, tam by se mohly odehrávat další univerzitní sporty jako florbal nebo volejbal. Již teď víme, že ostatní sporty chtějí následovat příklad hokeje, kde máme naději a plán. Ostatní sporty také založily své soutěže a teď musí řešit podobný problém jako hokej - nemají kde hrát a musí využívat jiné komerční prostory.

Přemýšleli jste o spolupráci s již stojícími halami? Napadá mě dvojice hal - jedna ve Vršovicích, kde hraje pražská Slavia, a stadion na Výstavišti.

To je hrozně těžký proces. Zvláště poté, kdy objekt aktivně používá nějaký jiný subjekt, zvláště zavedené hokejové kluby. Otázkou je, jak do toho připojit čtyři univerzity - vezměte si, že pokud v Edenu trénuje jak mládež, tak dospělé týmy Slavie, tak mají naplněnou kapacitu kluziště i šaten.

Nevím přesně, jak je to s majetkovým vlastnictvím, ale to stejné je s Fortuna Arenou na Výstavišti - ta navíc stojí před rozhodnutím, jestli se má rekonstruovat, nebo se na jejím místě postaví něco jiného. Momentálně tak v Praze nevidím žádný stadion, který by potřebám univerzit vyhovoval.