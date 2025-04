Praha postaví hokejový stadion pro vysoké školy. ‚Do deseti let jich chceme pět,‘ říká šéf Univerzitní ligy

Praha společně se čtyřmi vysokými školy schválila plán na stavbu nového zimního stadionu, který má primárně sloužit univerzitnímu hokeji.



Za projektem jsou Česká zemědělská univerzita (ČZU), České vysoké učení technické (ČVUT), Univerzita Karlova (UK) , Vysoká škola ekonomická (VŠE) a Spolek Univerzitní stadion Praha, který stavbu prosazuje.



Tomáš Hlaváč, předseda České asociace univerzitního hokeje

V prohlášení hl. města Prahy se píše, že město bude hledat vhodný pozemek na stavbu a univerzity poté budou hledat finance. Přiblížíte proces jednání, a jak se došlo k takovému závěru?

Je to stále v diskuzi. My, tedy Spolek Univerzitní stadion Praha, který stavbu prosazuje, budeme hledat různé cesty k financování. Variant je několik, pořád může pomoct magistrát, univerzity nebo soukromý investor. Pro takovou stavbu počítám s tím, že bude potřeba zajistit více zdrojů financí.

V memorandu se nejdříve deklaruje to, že vzniká iniciativa se záměrem stavby, na kterou se ty všechny strany shodují. Druhý krok bude hledání podoby stadionu, využití a financování.

Přemýšlíte tedy o pomoci soukromých komerčních subjektů?

Máme několik variant. První může být soukromý investor, i tam bychom ale jistě také potřebovali podporu univerzit a magistrátu. Druhou cestou jsou veřejné zdroje, například spolupráce s Národní sportovní agenturou.

Existuje již konkrétní plán nebo partnery?

My v první fázi jednání potřebujeme vědět, kde stadion může stát. Už se rozpracovává první studie, k ní řešíme parametry a až poté budeme volit cestu financování a správy zařízení.

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková gratuluje Filipu Čmejlovi, kapitánovi UK Kings Prague | Foto: web univerzitnihokej.cz | Zdroj: univerzitnihokej.cz

Prozradíte nějaký speciální požadavek ke stavbě nového stadionu, který vychází přímo od vedení univerzitního hokeje?

Měli bychom postavit moderní stadion pro zhruba dva tisíce diváků. Takových stadionů v Česku, natož v Praze, moc není. Právě v Praze existují například tréninkové haly na sídlišti Kateřinky nebo ve Strašnicích nebo starší haly jako Fortuna Arena v Holešovicích. A také obrovská O2 Arena. Takže neexistuje nic mezi, co bychom potřebovali my.

Chceme klást důraz na zázemí klubů, halu by využívali i mládežnické reprezentace nebo parahokejisté. Právě tyto skupiny nemají vlastní zázemí a musí využívat například nedostačující stadiony. Univerzitní hokej v posledních letech obrovsky vyrostl, nyní máme čtyři plnohodnotné pražské týmy. Existuje také tzv. fakultní liga, tedy další hokejová soutěž v Praze. Ty týmy ale nemají kde hrát.

Nebyla možnost zmodernizovat již stojící halu? Napadá mě například stadion ve Vršovicích, na kterém hraje pražská Slavia.

I to může být stále varianta. My novou halu potřebujeme opravdu akutně, a pokud řešení bude přestavba, tak je to možnost. Na druhou stranu si musíme říct, že takových zařízení moc na výběr nemáme - pokud stojí, klub je využívá naplno a je tam zaběhlý program. A je to další otázka toho, jestli by to bylo řešení pro univerzity, primární členy té dohody.

Máte stejné plány i v jiných městech, kde se hraje Univerzitní liga? Probíhají jednání v Brně, Plzni nebo Ostravě?

Konzultujeme to s kolegy na plénu v rámci České asociace univerzitního hokeje, která řídí ligu a další regionální univerzitní kluby. První stadion, který se bude stavět, bude v Hluboké nad Vltavou. Tam by měla domov najít českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická, jejíž tým hraje právě Univerzitní ligu. Již jsme začali řešit projekt v Plzni, velká jednání nás čekají v Ostravě.

Hokejisté Black Dogs Budweis | Foto: web univerzitnihokej.cz | Zdroj: univerzitnihokej.cz

Ostravská univerzita (OU) v roce 2023 otevřela nový moderní kampus, kde je i hala primárně na míčové sporty. Vedení univerzity je velmi nakloněno tomu, aby se i v budoucnu řešila nějaká infrastruktura. Město by mělo stavět nový hokejový stadion, v tom bychom mohli najít využití a byli bychom součástí, kdyby nás do projektu přibrali. V Brně to je podobné. Tam se bude řešit využití DRFG arény poté, co se hokejisté Komety budou stěhovat do nového stadionu.

Univerzitní liga je dnes druhá nejnavštěvovanější hokejová soutěž v Česku, když pomineme vybrané zápasy Maxa ligy. Ve velkých městech je logické, že se řeší využití hal poté, co se postaví ty nejmodernější. Tam by se mohl univerzitní hokej přestěhovat a touto cestou chceme jít. Do deseti let chceme mít pět stadiónů, které budou sloužit primárně studentům. Přiblížíme se tak americké soutěži NCAA, která je pro nás vzorem.

'Reklama pro český hokej'

Ivy League Sportovního sdružení osmi elitních soukromých univerzit na severovýchodě USA - Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Dartmouth, Brown, Columbia, Penn a Cornell.

Může projekt nového stadionu pomoct navázání nové zahraniční spolupráce? Jen připomenu, že v srpnu 2024 odehrála v Česku několik utkání americká univerzita Cornell, což byla pro český univerzitní sport přelomová věc.

Ano, stoprocentně. Je to další krok ke spolupráci například s Ivy League. V Praze se jim líbí, jsou rádi za evropského partnera a do budoucna bychom chtěli, aby sem jezdili pravidelně. Potřebujeme k tomu ale lepší podmínky. Cornell tady hrál zápasy na Slavii, ale během roku hraje dva zápasy v Madison Square Garden v New Yorku.

Takže nová hala by mohla pomoct, aby sem jezdily americké týmy častěji?

Je to jeden z důvodů, proč plán pro novou halu tak moc tlačíme. Musíme někde hrát, trénovat a skladovat věci, ale také by to mohla reklama pro český hokej a pomoct postavení Česka v USA.

Já osobně jsem fanoušek univerzitního sportu v USA a zaujala mě spolupráce škol v okolí Bostonu - ty mají aktivní spolupráci se školami v Irsku a minulou sezonu odehrály školy Ivy League první kolo jejich ligy v Belfastu. Já si umím představit, že by to mohlo proběhnout i v Česku, a to za účasti několika týmů z NCAA

Souhlasím, to by byla pro český hokej skvělá reklama.

A právě proto jsem šťastný, že se univerzity a magistrát dokázaly dohodnout. Domluvit něco mezi českými vysokými školami bývá vzácné, ale u této iniciativy všichni věděli, že by to mohl být přínos. Můžeme pomoct českému hokeji, školám i studentům. Je to silný projekt a věřím, že to dotáhneme.

Jak dlouho máte myšlenku vlastního pražského stadionu v hlavě? A jak dlouho probíhala jednání s městem?

Asi od doby, kdy byl v Praze Cornell. V té době nám vyšel vstříc magistrát i primátor Svoboda a to byl impuls k tomu, abychom tohle téma začali řešit dlouhodobě. Velkou roli sehrál rektor VŠE Petr Dvořák, který si projekt nové haly vzal za své. Tato sezona je pro univerzitní hokej opravdu přelomová a tohle beru jako vyvrcholení naší téměř roční snahy.