Pražské derby v extralize chybí. Sparta a Slavia hrají o titul vládců Prahy v přípravě

Praha 14:31 24. srpna 2018

Hokejové derby pražských S se po sestupu Slavie do první ligy hraje už jen jednou za rok. Oba týmy se potkávají pravidelně každé léto během přípravy na novou sezonu.

„Bylo to super, divím se, že lidi nešli na plavečák. Zaplať pánbůh, že nešlo,“ divil se pro Radiožurnál po zápase se Spartou slavistický obránce Jan Novák, že v parném létu dorazilo na zimní stadion v Edenu přes tři tisíce diváků.

„Má to náboj. Kulisa je úžasná a myslím, že celé extralize takové zápasy chybí. Je to škoda, že Slavia hraje o soutěž níž,“ přiznává sparťanský útočník Petr Kumstát.

Derby se Slavii jiskru neztaratilo i když už se hraje jen jako přípravné utkání. Toho, že se hokejisté pražských S potkávají jen jednou za rok, lituje i většina fanoušků.

„Je to realita, Slavia prostě spadla a my s tím nic neuděláme. Aspoň že máme jedno derby, to ani po sto letech neztratí náboj, který má,“ říká smířeně místopředseda slavistického fanklubu David.

Některým příznivcům ale městský rival v extralize nechybí. „Král Prahy je daný tím, kdo hraje jakou soutěž. Ať si Slavie hraje s Kobrou a vítěz ať nás vyzve. Když jsem byl malý, tak v extralize Slavia nebyla. Tam byly Slovan, Košice a Trenčín. Slavia mi nechyběla, není to pro mě tradiční tým,“ neodpustí si rýpnutí do Slavie sparťanský fanoušek s přezdívkou Destroy.

Slavii čeká čtvrtá prvoligová sezona, ve které se bude snažit o návrat zpět do extraligy. „To by bylo skvělý,“ zasní se 39letý obránce Slavie Jan Novák. „Bez toho, abych věřil, bych tu dál asi nemohl hrát.“

„Byli bychom rádi, že člověk nemusí cestovat. Ty zápasy by byly asi vyprodané, pro extraligu je to škoda,“ nebránil by se návratu Slavie zpět do extraligy ani sparťanský útočník Petr Vrána.