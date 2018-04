Hráči nemají cíl reprezentovat, ale dostat dobrou smlouvu v NHL za hodně peněz, říká Jiří Holeček

Jako kluk miloval fotbal, ale protože se fotbalová a hokejová sezóna nepřekrývaly a v zimě nebylo co dělat, vzal hokejku a brusle a vyrazil za kamarády. A už u toho zůstal. Cyklus televizních dokumentů GEN představí v neděli hokejovou legendu Jiřího Holečka. Přesně před 40 lety chytal svůj poslední zápas na mistrovství světa. Video Praha 17:35 29. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Holeček jako Host Radiožurnálu

Prvních mistrovství se Jiří Holeček účastnil v roce 1966 v Lublani a 1967 ve Vídni.

„Ve Vídni v zápase proti Finům chytal Vladimír Nadrchal deset minut a dostal 2 góly. Já tam v 10. minutě šel a chytal padesát. Zápas skončil 3:1, to bylo poprvé, co jsme s Finskem prohráli. Vedení rozhodlo, že já jsem zavinil porážku, byl jsem vyřazen a trvalo mi tři roky, než jsem se dostal zpátky do reprezentace,“ vzpomíná legendární brankář.

Zápas proti Rusům v 69. roce tak Holeček sledoval pouze jako divák.

„Skončila sezóna, liga už se nehrála. V letech 60., 70. byli nejlepší na světě, každé naše vítězství bylo obrovský úspěch. V té atmosféře roku 1968 si národ přál nějakou odvetu a těch možností moc nebylo. Hokej pro to byl perfektní.“

Co vám řeknou v Moskvě?

Holečka se Rusové báli. „Snažil jsem se, aby se mě báli,“ směje se slavný brankář. „Věděl jsem, jak hrajou, věděl jsem, jak zakončují. A když jsme vedli a mně se povedlo jim něco chytit, tak jsem jim rusky řekl, že nemají svůj den a ptal se jich, co jim řeknou v Moskvě.“

Přesto vznikaly i přátelské vztahy. „Alexandr Jakušev byl seriózní kluk, často jsme jezdili do Moskvy. Dodnes, když přiletí, tak mi volá, jestli jsem v Praze, jestli mám volno a jdeme na pivo,“ říká Holeček.

Na životní soukromý i sportovní sestřih toho nejdůležitějšího v životě Holečka, tak jako to zaznamenal GEN České televize, se můžete podívat 29. dubna od 20:00 v České televizi.

Obtížné podmínky

„Říkali, že se jako druhý brankář nehodím, protože jsem příliš ctižádostivý a prvního brankáře to znervózňuje. Vždycky jsem si myslel, že ctižádostivost je důležitá, abych něco dokázal. Tehdy mi řekli, že to je špatně.“

Holeček se později věnoval i výchově mladých talentovaných brankářů, například Dominika Haška.

„Stal jsem se trenérem reprezentačních brankářů. Nastalo období, kdy Hašek začal chytat extraligu v Pardubicích, navrhoval jsem ho jako druhého brankáře na mistrovství světa v roce 1985. Druhý den jsem se dozvěděl, že je tam Šindel.“

Další sezónu proto strávil Holeček několik tréninků v Pardubicích s Haškem. „Něco jsem se ho snažil naučit, pozoroval jaký má styl, mentalitu a říkal jsem si, že je to brankář naší budoucnosti, protože má vůli něčeho dosáhnout,“ dodal legendární brankář.