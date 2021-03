Je to cenná trofej, na kterou ale málokdo sáhne. Ani hokejisté Sparty se Prezidentského poháru nedotkli

Získat ho chtějí všichni, sáhnout na něj si ale dovolí málokdo. Naposledy toto zvláštní pravidlo potvrdili hokejisté Sparty. Z Prezidentského poháru se jako vítězové základní části extraligy těšili jen zdálky. Po poslední kole ho v Praze převzali po prohře 2:3 s Mladou Boleslaví. Praha 8:26 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči pražské Sparty pózují s Prezidentským pohárem | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

O kvalitě výroby stříbrnozlaté mísy, kvůli které se na ledě objevil i červený koberec, se po osmiletém čekání na Prezidentský pohár přesvědčilo hmatem jen klubové vedení, hráči si dali hodně pozor, aby se trofeje nedotkli.

„Nedotýkali jsme se. Dohodli jsme se v kabině, že na pohár nebudeme sahat. Ptal jsem se kluků na názory a skoro jednohlasně jsme se rozhodli, že na pohár sahat nebudeme a tak to bylo,“ popsal Radiožurnálu útočník Michal Řepík.

Byl by to jinak právě kapitán Pražanů Řepík, kdo by Prezidentský pohár zvedl z týmu jako první nad hlavu.

Jak ale naznačuje jeho spoluhráč Adam Polášek, sparťané vyhlíží radovánky zcela s jinou trofejí: „Je to takové ocenění za těch víc než 50 zápasů, ale nějaké velké hogo fogo bych z toho nedělal. V minulosti tady toho bylo tolik, že se vyhrála o deset bodů základní část, ale pak stejně všechno záleží na play-off.“

Vyhnout se obloukem Prezidentskému poháru, to je v extralize v podstatě tradice, šáhnout si na něj prý přináší smůlu. Co se s ovládnutím základní části ale pojí určitě, je výhoda domácího prostředí pro začátek play-off sérií a taky pro rozhodující zápasy. Jenže za současné situace hrajete v podstatě jen před kustody a novináři.

„Play-off je úplně o něčem jiném, to je samo o sobě boj. A letos to bude ještě specifické tím, že chybí fanoušci. Jestli to bylo teď přes celou sezonu a člověk si na to nějak zvyknul nebo nějak to nevnímal, tak teď v play-off to bude hodně chybět,“ říká obránce Sparty Adam Polášek, který tak může mít radost alespoň z toho, že teď bude hodně doma.

Do play-off Pražané vstoupí po téměř dvoutýdenní pauze.