Při hře pět na pět to skřípe, v oslabení i v přesilovkách se jí daří. Hokejová Sparta vyzve Litvínov

„Přijedou s tím, že před přestávkou budou chtít uhrát body. Vidí, že jsme dole, tak nás budou chtít ještě více srazit a záleží jenom na nás, jak odpovíme. Budeme hrát doma a stůj co stůj musíme urvat body, ať už to bude 1:0 nebo jakkoliv jinak. Je to jedno. Pro nás jsou důležité tři body a Litvínov si bude myslet to samé. Určitě nám nedají nic zadarmo, budeme muset předvést výkon, který bude o sto procent lepší, jestli chceme uspět,“ burcuje své spoluhráče obránce Zbyněk Michálek.

Sparťané v souboji s Vítkovicemi prohrávali osobní souboje, nedokázali si vytvořit až na výjimky souvislejší tlak, dělali školácké chyby, z kterých pramenily šance potažmo góly soupeře. Herní projev Sparty už ale není ideální delší dobu. Změnil se trenér, obměnil se kádr a stále nic. Nepomáhá ani bouřka v kabině.

„My jsme si toho vyříkali dost, ale pak přijdeme na led a vypadá to, že tam hrajeme bez zájmu. Jsme všude pozdě, prohrajeme každý souboj. V šatně si můžeme říkat, co chceme, ale musíme to ukázat taky na ledě. Hrát jeden za druhého, hrát za Spartu, za ‚S‘, které máme na dresu, hrát na sto procent. Jedině tak se můžeme zvednout. Jiná cesta asi není,“ uvědomuje si Zbyněk Michálek.

Jsou ale i činnosti, na kterých mohou Pražané stavět. Sparta hraje výborně v oslabení. Jen málokdy při soupeřově výhodě a to i té dvojnásobné inkasuje. Sama je navíc produktivní ve svých přesilovkách. „Oslabení se nám daří celou dobu. Je vidět, že si věříme, bráníme to dobře. Ale při hře pět na pět hrozně propadáme a soupeřům nabízíme šance a lehké góly. To nás sráží dolů. U přesilovky platí to samé, jsme v nich dobří. Jenom ta hra pět na pět je náš problém.“

Prosadit se budou chtít Pražané při hře pět na pět už dnes proti Litvínovu. Zápas začne v O2 aréně v 15 hodin.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 10. 12. 2017) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 29 17 5 5 2 108:58 66 2. Mountfield HK 31 15 6 3 7 83:57 60 3. HC Vítkovice Ridera 30 15 2 4 9 93:73 53 4. HC Oceláři Třinec 30 14 3 4 9 81:72 52 5. HC Kometa Brno 29 12 3 7 7 89:68 49 6. Aukro Berani Zlín 30 9 6 4 11 72:82 43 7. HC Olomouc 29 8 6 6 9 67:75 42 8. HC Sparta Praha 29 10 3 4 12 78:86 40 9. BK Mladá Boleslav 30 10 2 4 14 68:75 38 10. HC Dynamo Pardubice 29 9 4 3 13 72:86 38 11. Bílí Tygři Liberec 28 8 6 1 13 69:88 37 12. Piráti Chomutov 29 6 4 7 12 69:90 33 13. HC Dukla Jihlava 28 6 5 4 13 61:76 32 14. HC VERVA Litvínov 29 7 4 3 15 62:86 32