Návrat čísla 68. Jaromír Jágr se rozloučil s NHL a šéfuje Kladnu

Měl to být rok, ve kterém se Jaromír Jágr dostane do čela historických tabulek v počtu odehraných zápasů v základní části NHL. Sezonu začal nejlepší Evropan soutěže v týmu Calgary. V jeho dresu se postavil i 1. ledna 2018 tři hodiny po půlnoci českého času proti Chicagu. A pak už nikdy. Příběhy 2018

„Trošku se bojím, abych se opět nezranil, to by bylo smutné. Ale člověk to musí brát tak, jak to je. Vloni jsem nechyběl, v posledních třech čtyřech letech jsem vynechal asi šest duelů. Tohle je frustrující,“ říkal 1. ledna 2018 nad ránem českého času po utkání s Chicagem kanadským novinářům Jaromír Jágr.

Jenže zranění přišlo a pro Jágra byl souboj s Chicagem posledním utkáním, které český útočník v NHL odehrál. Ještě v lednu se dohodl s Calgary na ukončení spolupráce a vrátil se do rodného Kladna.

Jeho statistiky se tak v NHL zastavily na 1733 odehraných zápasech, ve kterých vstřelil 766 branek a na dalších 1155 přihrál.

„Když se podíváte na ty statistiky, mluví to samo za sebe, to už se podle mě nikomu nepovede. Někdo by tu musel 20 let dávat 100 bodů za sezonu, to už je nemožné. On na druhé příčce zůstane do doby, kdy už tady nebudeme,“ vysekl nejlepšímu Evropanovi historie NHL a druhému nejproduktivnějšímu hráči zámořské soutěže všech dob poklonu Jakub Voráček.

Jaromír Jágr chtěl pomoci kladenským Rytířům, kterých je majitelem, k návratu do extraligy. Na konci základní části uplynulé sezóny nastoupil k pěti duelům, ale 17. února se zranil a od té doby, až na několikavteřinové pobyty na ledě, do utkání nenastoupil.

Z hráče manažerem

Ale nejen po sportovní stránce byl pro Jaromíra Jágra rok 2018 zvláštní. „Tolik času v Čechách jsem nikdy nebyl, skoro 11 měsíců. Dá se říct, že jsem ukončil účinkování v NHL a člověk si zvyká na jiné věci, jiný styl života i hokeje,“ zamyslel se pro Radiožurnál na tréninku kladenských Rytířů.

„Když je člověk v Americe, soustředí se jen na hokej, tady to ani nešlo. Jsem nejen hráč, ale také majitel klubu. I ostatní věci jdou za mnou,“ vysvětlil.

Právě kombinování manažerské práce majitele klubu s hráčskou kariérou bylo největší změnou, která Jaromíra Jágra v roce 2018 potkala.

„Kdo to nezažil, nemůže to pochopit. Po různých schůzkách a rozhodování jít a fyzicky makat je v mých letech nejtěžší. Je to něco jiného, než si jít po práci zacvičit. Musíte jít nadoraz, abyste byl konkurenceschopný,“ říká Jaromír Jágr, který v roce 2019 oslaví už své sedmačtyřicáté narozeniny a stále chce být pro své mužstvo nejen dobrým majitelem a manažerem, ale také platným hráčem.