Blümel se v přípravě na NHL gólově prosadil proti Rangers, trefil se také Jiříček do sítě Dallasu

Matěj Blümel pomohl v přípravě na NHL jednou brankou k výhře Bostonu nad New York Rangers 5:4 v prodloužení. David Jiříček také skóroval, ale Minnesota prohrála na ledě Dallasu 2:3 v prodloužení. Brankář Jakub Dobeš za 31 minut proti Philadelphii neinkasoval a Montreal vyhrál 4:2. Ondřej Palát přispěl asistencí k vysoké výhře Devils nad Islanders 6:2.

Pětadvacetiletý Blümel otevřel gólový účet utkání v Madison Square Garden v čase 8:30, když ho v předbrankovém prostoru našel osamoceného Casey Mittelstadt. Český útočník už měl jednoduchou práci, aby se poprvé střelecky prosadil v barvách Bostonu od přestupu z Dallasu.

Jiříček úřadoval v přesilové hře v první třetině. V čase 9:35 vyslal puk od modré čáry bez přípravy a propálil vše co mu stálo v cestě, včetně domácího brankáře Stars Jakea Oettingera.

Dobeš proti Philadelphii odchytal první půlku utkání a z devíti střel neinkasoval ani jednou. Těsně po polovině utkání ho vystřídal nový finský kolega Kaapo Kahkonen, jenž inkasoval dvakrát.

Palát se asistencí podepsal pod třetí, vítězný gól Devils. V 30. minutě přenesl od levého mantinelu hru na druhou stranu kluziště, kde číhal osamocený Connor Brown a poslal New Jersey do vedení nad Islanders 3:1.

