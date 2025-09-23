Mrázek vychytal v přípravě na NHL výhru nad Utahem, Vejmelka lovil puk ze své branky čtyřikrát

V souboji českých gólmanů v přípravě na novou sezonu NHL slavil gólman Anaheimu Petr Mrázek. Jeho Ducks i díky asistenci Jana Myšáka porazili 6:1 Utah s Karlem Vejmelkou v brance. Obránce Buffala Radim Mrtka asistoval u vítězného gólu Sabres, kteří i za přispění dalšího českého hokejisty Jiřího Kulicha zvítězili nad Columbusem 4:0.

Třiatřicetiletý Mrázek, který byl v létě do Anaheimu vyměněn z Detroitu, odchytal proti Mammoth celé utkání. Za jeho záda prošla jen jedna z 26 střel a vychytal v přípravě první výhru v novém působišti. Vejmelka zůstal v brance Utahu prvních čtyřicet minut a inkasoval čtyřikrát.

Myšák, který celý minulý ročník odehrál na farmě Anaheimu v San Diegu, zaznamenal asistenci v čase 49:18, kdy zvýšil na 5:1 Ross Johnston.

Osmnáctiletý Mrtka, jehož si Buffalo na letošním draftu vybralo jako devátého v celkovém pořadí, přihrál v 25. minutě na úvodní gól zápasu Bowena Byrama.

Kadaňský odchovanec Kulich se pak podepsal pod výhru Sabres asistencí v úvodu 56. minuty.

Přípravné zápasy před NHL:

Carolina - Tampa Bay 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 56. Stankoven - 20. Lilleberg, 27. Chaffee.

 

Columbus - Buffalo 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 25. Byram (Mrtka), 29. Malenstyn, 56. Quinn (Kulich), 60. Helenius.

 

Montreal - Pittsburgh 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 43. Beck, rozhodující sam. nájezd Kapanen - 11. Broz.

 

Anaheim - Utah 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Branky: 25. a 55. Phillips, 18. Helleson, 26. Sennecke, 46. Strome, 50. Johnston (Myšák) - 35. Guenther. Petr Mrázek za Anaheim odchytal celé utkání, z 26 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,2 procenta. Karel Vejmelka za Utah odchytal 40 minut, z 17 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 82,4 procenta.

