Připravuje se v Přerově a věří v povolání do NHL. Svozil bude v nadcházejícím ročníku hrát o novou smlouvu
Hokejový obránce Stanislav Svozil se aktuálně připravuje s týmem Přerova. Ve svých 22 letech má na kontě dva starty v NHL, poslední dvě sezony ale strávil výhradně v nižší AHL v Clevelandu. Po následujícím ročníku mu končí nováčkovská smlouva s Columbusem, a tak do přípravy na ni chce dát co nejvíce. A pomoci by mu v tom mělo právě domácí prostředí.
„Přerov je pro mě na prvním místě. Vždy, když je možnost, ozvu se trenérům a zeptám se, jestli s nimi můžu chodit na led. Jsem za to strašně moc rád, jsem doma, vyrůstal jsem tady, takže super,“ vypráví obránce Stanislav Svozil o svém každoročním návratu do rodného Přerova.
V zámoří už strávil čtyři sezony, ty poslední dvě ve farmářské AHL. Běží mu poslední rok nováčkovské smlouvy s Columbusem, který ho draftoval ve třetím kole. V NHL dostal zatím jen dva zápasy, boj o nejlepší ligu ale zatím nevzdává.
„Na to, co bude po této sezoně, vůbec nemyslím. Ale bude důležitá, končí mi po ní smlouva, takže uvidíme. Jsem připravený, kemp nám začne v půlce září a od toho se bude vše odvíjet,“ popisuje Svozil.
I když poslední dva ročníky strávil v AHL v Clevelandu, cítí, že jeho kariéra i dovednosti mají vzestupnou tendenci. „Určitě si myslím, že se každým rokem, co tam trávím, posouvám. Moje hra jde nahoru, na ledě i mimo něj se cítím lépe, máme výborný kolektiv. To vám jen pomáhá a dává chuť do hokeje, což je super,“ říká.
Obrovský boj i kamarádství
Boj o místa o patro výše je ale v AHL nemilosrdný, každý z týmu totiž usiluje o to samé. Povolání směrem nahoru. „Je to hodně o štěstí, jestli vás má rád trenér, jestli přijde nějaké zranění. Musíte čekat a pořád věřit. Když to zabalíte na začátku sezony, nikdy se tam nepodíváte. Všichni jsme na stejné startovní čáře a je to podle toho, komu se víc daří, jak vypadá na ledě i mimo. Takže je tam velká konkurence, ale zároveň se snažíte být kamarádi. Je to obrovský boj,“ přiznává.
Pro sportovního fanouška, mezi které se Svozil počítá, je ale Cleveland na břehu Erijského jezera ideálním místem pro život. „Máte tam basketbal, americký fotbal i baseball, takže hokej je tam až na čtvrtém místě. Ale hrajeme v hale pro NBA s kapacitou 20 tisíc lidí, což je parádní. A když se jdete na nějaké sporty podívat, je to obrovský zážitek,“ cení si Svozil.
V Přerově by se měl dvaadvacetiletý hokejista připravovat do začátku září, pokud ho Columbus kvůli aktuálním problémům s ramenem nepovolá do Států dříve.