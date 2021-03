Prospala nahradí na lavičce Budějovic jiný bývalý hráč NHL. Poslední tým extraligy povede Modrý

Hokejisty Českých Budějovic povede po odchodu Václava Prospala jako hlavní kouč Jaroslav Modrý. Jeho asistenty budou Patrik Martinec a Roman Fousek. Očekávanou změnu na střídačce Jihočechů, kteří v první sezoně po návratu mezi elitu uzavřeli tabulku po základní části, potvrdil klub na webu. Modrý se stal v Motoru zároveň vedoucím sportovního úseku. České Budějovice 12:19 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisty Českých Budějovic povede po odchodu Václava Prospala jako hlavní kouč Jaroslav Modrý (na snímku) | Foto: Petr Eret | Zdroj: ČTK

Padesátiletý bývalý obránce Modrý zanechal stejně jako Prospal hodně hlubokou stopu v NHL, kde odehrál v základní části celkem 725 zápasů a připsal si 250 bodů za 49 gólů a 201 nahrávek. Za 28 startů v play-off přidal branku a pět asistencí.

Liberec uspěl na závěr základní části na ledě Vítkovic a je ve čtvrtfinále, Plzeň musí do předkola Číst článek

Kariéru definitivně ukončil před devíti lety jako hráč Plzně. Následně působil jako asistent v AHL, ale i jako hlavní kouč u mládežnických týmů v zámoří.

„Jsem moc rád, že jsme do sportovního úseku dokázali přilákat takové osobnosti českého hokeje, jako jsou Jaroslav Modrý a Patrik Martinec. Byli to vynikající hráči a mají už i velké trenérské zkušenosti z celého světa, ale i z extraligy, čehož chceme v co největší míře využít. Veškeré kroky, které jsme učinili ohledně skladby kádru pro následující sezonu, už jsme koordinovali s novým sportovním úsekem,“ uvedl generální manažer Stanislav Bednařík.