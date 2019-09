Za urážení hokejisty Lakatoše fanoušky dostal Prostějov pokutu 10 000 korun

„Došlo k porušení ustanovení Soutěžního a disciplinárního řádu, ukládajícího klubům zajistit, aby se jejich příznivci nedopouštěli projevů hanobících národ, rasu nebo etnickou skupinu, případně jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou či domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci,“ uvedl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund v tiskové zprávě.

Utkání mezi Prostějovem a Vítkovicemi se hrálo 30. srpna a skončilo předčasně v čase 59:03. Poté co Lakatoš střelou do prázdné branky upravil skóre na 4:2 pro Vítkovice, začali diváci ostravského útočníka urážet a hosté na protest odešli do kabin.