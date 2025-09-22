‚První dvě třetiny byly otřesné.‘ Kometa prohrávala s Hradcem Králové ve 44. minutě 0:3, vyhrála ale 5:3
Hokejisté Hradce Králové jsou dál nejhorším týmem Tipsport extraligy. Semifinalisté minulého ročníku přitom proti obhájcům titulu z Brna dvě třetiny dominovali, měli víc než dvojnásobek střel a vedli 3:0. Nakonec ale Východočeši s Kometou prohráli 3:5.
„Prakticky jsme tady dvě třetiny nebyli,“ zhodnotil utkání trenér Komety Kamil Pokorný. Na jeho slova navázal i Jakub Flek. „Takhle do zápasu nemůžeme vstoupit. První dvě třetiny byly fakt otřesné,“ řekl brněnský kapitán.
Kdyby si po dvou třetinách měl neznalý fanoušek tipnout, který ze soupeřů je úřadujícím mistrem a kterému patří poslední místo extraligové tabulky, velmi pravděpodobně by Brno s Hradcem Králové prohodil.
„Hráli jsme podle systému, který jsme chtěli hrát. A všichni ho plnili. Pomáhali jsme si, dávali jednoduché puky z pásma, šli jsme hodně do brány. První dvě třetiny jsme předvedli výkon, který jsme chtěli,“ hodnotil zápas hradecký obránce Petr Šenkeřík.
Šestnáctiletého Tomka chválí spoluhráči i trenér. ‚Věříme, že si brousíme klenot,‘ těší gólmana Frodla
Číst článek
Jenže ve třetí třetině už nic z toho neplatilo. Jeho tým inkasoval ve čtvrté minutě v oslabení a od té doby hrála v podstatě jen Kometa. V poslední části přestřílela soupeře 18:2 a na góly ji vyhrála 5:0.
‚Neskutečná‘ třetí třetina
„Přiznám se, po první třetině jsem trošku zvýšil hlas. Po druhé už jsem, ne rezignoval, spíš jsem to vzal v poklidu, že si můžeme říkat, co chceme, ale dokud nezačneme hýbat nohama, nebude to dobré. A jsem rád, že jsme si to vzali zasvé a třetí třetina byla z naší strany neskutečná,“ přiznal Flek.
„Přispěla k tomu naše váhavost a obava, udělali jsme zbytečné chyby, které bychom dělat neměli, ale které bohužel opakujeme už šestý zápas,“ přiznal hradecký trenér Tomáš Martinec.
Proti Kometě mu z různých důvodů chyběli Markus Nenonen, Graeme McCormack, Tomáš Pavelka, Pavel Miškář, Ondřej Dlapa, Petr Kalina a Kevin Klíma. I bez nich Mountfield vedl 3:0, ale nakonec brněnským mistrům podlehl v šestém extraligovém kole 3:5 a zůstává poslední. Hosté se naopak vrátili do čela tabulky.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|HC KOMETA BRNO
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2.
|BANES Motor České Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4.
|HC Oceláři Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5.
|HC Sparta Praha
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6.
|HC ŠKODA PLZEŇ
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7.
|HC DYNAMO PARDUBICE
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10.
|BK Mladá Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11.
|HC Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12.
|Rytíři Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13.
|HC Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14.
|Mountfield HK, a.s.
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2