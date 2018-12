Atraktivní hokejová bitva v první lize. Slavie přivítá Kladno

„Přesilovka je klíč k vyhranému zápasu,“ má na paměti zatím nejlepší střelec Slavie v rozjeté soutěži, Jan Veselý. A při pohledu na tabulku, ve které zatím Pražané figurují na 10. místě, hned připojí dovětek. „Doufám, že se nám to na druhou půlku sezóny otočí a bude to lepší. Nechci hrát o 9., 10. místo. Chci být v osmičce a věřím, že tam budeme co nejdříve.“

Fanoušci domácího týmu teď mohou být zvědavi na Tomáše Plekance v kladenském dresu, ale třeba také na souhru slávistů Kverky a Brože, která v minulém kole v Kadani fungovala znamenitě a teprve osmnáctiletému Jaroslavu Brožovi vynesla hattrick. Diváci určitě nepřehlédnou ani šikovného útočníka Juraje Bezúcha. Toho si červenobílí vypůjčili na několik zápasů z Hradce Králové.

„Hrál to, co jsme od něj očekávali. Je to extrémně rychlý hráč, bruslař a čekali jsme, že nám v ofenzivě pomůže. Čekali jsme i že bude efektivní, což se povedlo,“ říká trenér Slavie Miloš Říha. Na soupeře, který je toho času v prvoligové tabulce druhý, se dívá s patřičným respektem, ale zároveň také s vědomím, že jeho tým dovede v letošní sezóně kladenské Rytíře potrápit.

„My jsme s nimi odehráli dvě vynikající utkání. První jsme vyhráli, druhé jsme tam dovedli do prodloužení, takže si myslím, že je na co se těšit, a že předvedeme dobrou hru a věřím, že i body uhrajeme,“ doufá Miloš Říha.

Ale také kladenští hráči mají postaráno o patřičnou motivaci. Což je patrné i ze slov obránce Josefa Zajíce. „Na Slavii je to vždycky těžký zápas, takže se teď musíme vzchopit, a i když nám chybí hráči, tak musíme bojovat a vyhrát.“

Utkání Slavie s Kladnem začíná v 18 hodin.