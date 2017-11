První test před olympiádou mají za sebou. Na Karjala cupu ale Češi příliš nezářili

„Osobně mě hodně zklamala hra pět na pět, kdy jsme nedávali góly. Ty jsme dávali jenom v přesilovkách. Krom jednoho gólu, který jsme dali Švédům, jsme se prosazovali jen v početní výhodě. To je na jednu stranu dobře, na druhou stranu když bude méně vyloučených, tak nejsme schopni dát gól,“ hořekoval po turnaji trenér Josef Jandač.

Jednoduchá statistika mu dává za pravdu. Z osmi vstřelených branek dali Češi jedinou při hře pět na pět. Sami inkasovali hned osmkrát. V utkání s Ruskem navíc nestíhal národní tým soupeře ani bruslařsky, kombinačně či v osobních soubojích.

„My jsme si k tomu v kabině řekli, že to nebylo ono. Všichni víme, o co hrajeme. Nikdo nechtěl hrát s Rusákama takový zápas, ale stalo se. Myslím, že se určitě zlepšíme. Byla to první akce, druhá musí být lepší a já doufám nebo věřím v to, že se zase posuneme dál a že to bude vypadat jinak,“ věří Dominik Kubalík, že se výkon národního týmu už na prosincovém Channel one cupu výrazně zlepší.

Jisté je, že základ zůstane stejný jako na Karjala cupu, ale příležitost zabojovat o místo na soupisce pro olympijský turnaj dostanou i další.

„Ale jo, jsou tady kluci, kteří prokázali svoje kvality. Já bych teď ale nechtěl nikoho jmenovat, protože přes sebou máme ještě jeden turnaj na to, abychom pozvali další hráče. Někteří třeba dostanou pozvánku znovu a pak uvidíme, na koho to 15. ledna padne,“ poukazuje Josef Jandač na termín oznámení olympijské nominace.