První výhru Komety ve čtvrtfinále zařídil Orsava. ‚Mají staré hráče, nemůžou to vydržet,‘ věří v Hradci

Hradec šel do zápasu s vítěznou sérií v zádech, protože Kometu porazil v sedmi zápasech v řadě. Na to se ale v play-off nehraje. Obhájci titulu vyhráli první zápas ve východních Čechách 3:1. Především díky hattricku Jakuba Orsavy.

„Dali jsme dva góly v přesilovce, trénovali jsme je, zkoušeli různé varianty a spadlo to tam, doufám, že to tak půjde dál. Góly jsou třešnička, hlavní je výhra, kterou si zasloužil celý tým,“ těšilo brněnskou útočnou oporu v prvním zápase.

Orsava přitom před sedmi lety krátce oblékl i hradecký dres. „Hrával jsem tady, člověk si na to samozřejmě vzpomene, ale už je to fakt dávno a byly to jenom čtyři zápasy,“ vysvětlil.

Defenzivu Brna i psychickou odolnost hráčů Komety často provokoval Radek Smoleňák. Útočník Mountfieldu v tom pokračoval i po zápase, když označil obránce Brna za „staré pány“ a o odpuštění zbytku trestu Martinu Eratovi prohlásil, že „si to pan Zábranský (trenér a majitel Brna, pozn. red.) zkušeně pohlídal.“

HC Kometa Brno

@HCKometa ⭐️ Hvězda dnešního večera Jakub Orsava, který zaznamenal v úvodním čtvrtfinále proti Hradci nejen první hattrick v Kometě, ale také v extraligové kariéře! 🔥 Památeční puk nesmí chybět. 🙌🏻 Gratulujeme Kubo a jen tak dál! 💙 #kometajerodina 5 73

„Má svoji roli a dělá ji dobře,“ okomentoval to po zápase bek Brna Zbyněk Michálek. „Těžko se brání, je velký a má dobrý tah na branku. Je to těžký, ale musíme to zvládat a nenechat mu nic zadarmo. Ještě se snaží jít do gólmana a trošku provokovat, ale to k play-off patří. Když to není zákeřné, nic proti tomu nemám,“ dodal 36letý obránce.

Domácí Lvi vyslali na branku Marka Čiliaka celkem 42 střel, ale stačilo to jen na jeden gól. „Je to velmi kvalitní gólman, ale když před ním budeme stát, tak není zázračný a něco pustí,“ věří Matěj Chalupa.

Na Čiliaka ale v prvním zápase vyzrál jen Radovan Pavlík: „Nesmíme mít hlavu dole, chceme jet svůj systém a věříme mu. Oni mají šest beků a čtyři staré hráče. Když tam my mladí budeme lítat, nemůžou to vydržet. Když po nich půjdeme, můžeme slavit vítězství,“ očekává 21leté křídlo.

Hodně může napovědět už druhý zápas čtvrtfinálové série, který začne v Hradci Králové v 19 hodin. Druhý zápas Plzně s Olomoucí má úvodní buly na programu o dvě hodiny dříve.

#MHKvKOM: Ve druhém dějství se @HCKometa snažila hlavně bránit získaný náskok. Vedlo se jí to až do 37. minuty, kdy Radovan Pavlík snížil z dorážky na 1:2.

Statistiky ve 2/3 (celkem): 1:0 (1:2) 12:2 (29:12) 12:10 (16:18) 12:11 (25:25) pic.twitter.com/zSO6jB6N2c — Mountfield HK (@MountfieldHK) 18 March 2019