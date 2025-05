Hokejistky Hymlárová a Křížová v dresu Minnesoty znovu vyhrály Walter Cup. Ve finále porazily Ottawu

Všechny čtyři finálové zápasy ženské zámořské soutěže se rozhodly až v prodloužení a pokaždé skončily výsledkem 2:1.

První duel vyhrála Ottawa, za kterou pod vedením kanadské trenérky české reprezentace Carly MacLeodové hrály i Tereza Vanišová, Aneta Tejralová a Kateřina Mrázová, další tři Minnesota.

THE CHARGE WILL NOT BACK DOWN 👀⚡@PWHL_Ottawa's Tereza Vanišová evens the score with her first goal of the post-season! pic.twitter.com/PhLpTY1k8P