Hokejovou nejvyšší soutěž v Americe rozšíří od příští sezony Vancouver

V lize se tak nový tým z Vancouveru přidá k Bostonu, Minnesotě, Montrealu, New Yorku, Ottawě a Torontu.

Ve hře je i přidání osmého klubu, žádná dohoda ale zatím nebyla uzavřena. Za horkého kandidáta je považován Seattle. Pokud by jednání neskončila úspěchem, v úvahu podle agentury AP připadají i Denver a Detroit.

Přesné jméno nového klubu z Vancouveru bude teprve oznámeno. Domácí zápasy by měl hostit v hale Pacific Coliseum, kde v minulosti hrál tým NHL Vancouver Canucks.

Zámořská nejvyšší soutěž PWHL (Professional Women's Hockey League) byla založená v roce 2023. Vedle devíti českých hráček v ní působí i trenérka národního týmu Carla MacLeodová, která trénuje tým Ottawa Charge. Za něj pravidelně nastupují Aneta Tejralová, Kateřina Mrázová a Tereza Vanišová.

Writing her name in the record books (once again) 🤩



With two goals just 32 seconds apart in today’s win, Tereza Vanišová takes the PWHL record for the two fastest goals by a single player. pic.twitter.com/Dx3810GxSV