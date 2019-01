Teď je to příjemné, ale nijak vypovídající, hodnotí posun do čela extraligy liberecký útočník Lenc

Hokejisté Liberce poskočili do čela extraligové tabulky. V dohrávce 32. kola totiž doma zdolali Mladou Boleslav 4:1. Jednou brankou k tomu přispěl i Radan Lenc. V rozhovoru pro Radiožurnál ale říká, že osobní statistiky pro něj nejsou tolik podstatné. Hlavní je podle něj úspěch týmu. Rozhovor Liberec 19:23 5. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radan Lenc, Tomáš Filippi a Martin Ševc (zleva) se radují z branky při utkání s Mladou Boleslaví | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Středočeši už na ledě Liberce nedokázali vyhrát od roku 2010. Vy jste tu sérii poznal i z druhé strany. Čím pro vás byl Liberec nepříjemným soupeřem?

Liberec byl vždycky silný do obrany. Co si pamatuju ty zápasy, tak se hodně těžko dostávalo do nějakých střeleckých pokusů a taky jsme se vůbec nemohli dostat do předbrankového prostoru, což si myslím, že tady nějakým způsobem přetrvává. I když Boleslav možná měla střeleckou převahu, tak narážela na výborného Romana Willa, který nás fantasticky podržel, a na naši výbornou defenzivu.

Jsou statistiky vůbec něco, co hráče zajímá?

Osobní statistiky úplně neřeším. Tím se akorát svazuji a přemýšlím nad tím. Nejdůležitější jsou týmové body, a když budeme první, tak si myslím, že všichni budeme mít spoustu bodů, protože budeme vyhrávat zápasy. Jestli má jeden hráč sto bodů, ale tým je poslední, tak to není úplně dobrá vizitka. V první řadě jde o tým. Potom s herní pohodou přicházejí i ty osobní body.

Sám asi potvrdíte, že vítězství nad Mladou Boleslaví tak jednoduché nebylo, protože Boleslavští měli spoustu šancí.

Rozhodně to jednoduché nebylo, protože Boleslav hrála výborně. Dobře napadala, byli nepříjemní, byli všude a dokázali si vytvořit spoustu šancí. Jsem rád, že jsme si s tím poradili a vyhráli jsme.

Řeší vůbec hráči posun do čela tabulky?

V tuhle chvíli si myslím, že to nic moc neznamená, protože ta první čtveřice týmu je si bodově tak blízko, že každý kolo může být první jiný mančaft. Podle mě je hlavní, až se po konci základní části podíváme na tabulku a uvidíme, kde budeme. To bude rozhodující. Teď je to příjemné, ale nijak vypovídající.