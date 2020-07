Na první místě je rodina, říká Duda. Hokejový bouřlivák se chce vydat jinou cestou a trénovat

Rebel ale také mistr ligy nebo účastník mistrovství světa. Takovou vizitku má rodák z Chodova u Karlových Varů – hokejista Radek Duda.

V jedenačtyřiceti letech se rozhodl definitivně ukončit aktivní hráčskou kariéru. Teď se naplno bude věnovat roli skauta a trenéra v organizaci libereckých Bílých Tygrů.

„Samozřejmě bych si rád zahrál, ale na prvním místě je rodina,“ říká ke svému rozhodnutí Radek Duda. Hokej chtěl hrát do čtyřicítky. O rok si kariéru prodloužil. Získal v ní, mimo jiné, se Slavií extraligový titul. Zahrál si také na mistrovství světa ve Finsku v roce 2003.

Poslední sezónu vedle sebe vychovával mladé hokejisty v liberecké prvoligové farmě z Benátek nad Jizerou a hrál v Rakousku. Jeho aktivní kariéra už ale pokračovat nebude.

„Zklamu fanoušky, už žádná nebude. Jsem pro český market moc drahý a chci se už vydat trochu jinou cestou,“ říká Duda, který se do povědomí fanoušků zapsal nejen hokejovým uměním.

Neslavné aféry

V té minulé sezoně o sobě dával vědět ale nejen na ledě. Před osmi lety byl odsouzen za napadení důchodce na přechodu pro chodce. Dveře do národního týmu si zavřel poté, co slovně urazil trenéra Aloise Hadamczika. Po skončení zápasu Plzně se Slavií zase třeba zase při podávání rukou dal facku Vladimíru Růžičkovi. Hokej mu ale každopádně bude chybět.

„Bude mi to chybět, ale člověk někdy musí udělat poslední krok a konec šmitec. Oddalovat to nemá smysl, já už si s tou myšlenkou pohrávám tak rok. Kdyby člověk hrál extraligu, je to něco jiného, ale v téhle době spousta lidí ohrnuje nos a nemá smysl se někoho doprošovat.“

Teď už se naplno bude věnovat práci v organizaci extraligových libereckých Bílých Tygrů. Hlavně se chce učit. Je teprve na startu trenérské kariéry.

„Moje role je dovednostní trenér, skaut, prostě všechno pro mládež. Samozřejmě chci připravovat hráče, kteří jsou v 8. nebo v 9. třídě a mít to zmapované. Samozřejmě pomáhat tady klukům v Benátkách.“

Ví také, jaký chce být trenér. Nechce nikoho kopírovat. Má vlastní vize.

„Chci být trenér, který používá selský rozum a praktikuje věci, které mu v hokeji přinášely ovoce. Hlavně klukům pomáhat a nedělat jim věci, které jsem sám neměl rád jako hráč,“ dodal Radek Duda po konci aktivní hokejové kariéry.