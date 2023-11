Dojde na emoce, předpovídá Smoleňák návrat v dresu Kladna na led Hradce. Bývalí spoluhráči čekají ovace

V hokeji se docela často stane, že nastoupíte proti kamarádům, někdejším spoluhráčům nebo svému bývalému týmu. A trochu nostalgie zažije v páteční podvečer v extralize útočník Kladna Radek Smoleňák. Po přesunu do středních Čech se poprvé představí na ledě svého předchozího klubu - Hradce Králové. Hradec Králové 17:43 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Smoleňák | Zdroj: Profimedia

Angažmá v Hradci Králové znamenalo v kariéře urostlého útočníka něco výjimečného. Na východě Čech působil více než šest let. Přitom v předchozích deseti sezonách vystřídal 15 různých dresů včetně dvou v NHL.

„Do Hradce se těším neskutečně. Mám to zakroužkované v kalendáři a jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Bude to určitě zvláštní a dojde na emoce,“ předpovídá.

Na bývalého hradeckého kapitána se těší i jeho bývalí spoluhráči - například obránce Bohumil Jank. „Zápasy s ním byly vždycky zábavné. Pořád se na ledě něco dělo, takže očekávám z jeho strany určitě nějaké špičkování. Máme se na co těšit.“

Nejblíž měl z hradecké kabiny k Radku Smoleňákovi asi obránce Filip Pavlík, se kterým trávil historicky nejlepší střelec Východočechů nejvíc chvil. „Byl to můj spolubydlící na výjezdech. Vždycky žárlil na to, že jsem hrál v NHL,“ popisuje s humorem sobě vlastním a přitom vážnou tváří Radek Smoleňák, kterého fanoušci buď milují, nebo nenávidí.

Pokud se ptáte, jak to bude v hradecké aréně během utkání, Filip Pavlík má poměrně jasno. Fanoušci mu připraví určitě nějaký pěkný transparent.

‚Aréna mu bude tleskat‘

Stejný názor má na situaci, kdy před fanoušky vstoupí populární Smoly v dresu kladenských Rytířů i Bohumil Jank. „Kamkoliv přijel, tak ho fanoušci nenáviděli, zatímco ti hradečtí ho zbožňovali. Tyhle extrémy přitahoval. Aréna mu tady bude tleskat vestoje, protože si to zaslouží za práci, kterou pro tým odvedl.“

Dá se totiž očekávat, že 36letému útočníkovi, který pro Hradec odvedl kus poctivé práce, připraví patřičné uvítání fanoušci i samotný klub. A to přesto, že mu už v této sezoně nezapadal do koncepce, zbavil ho kapitánské role a na začátku října uvolnil do Kladna.