Smoleňákův konec na Kladně? Byl hráčem i agentem. ‚Je to obrovská chyba extraligy,‘ míní Procházka

Hokejista Radek Smoleňák končí v Kladně. Vedení Rytířů nenabídlo kapitánovi týmu novou smlouvu. Rodák z Prahy ve středočeském klubu hokejově dorůstal, ve své kariéře se do něj pak dvakrát vrátil. Naposledy v minulé sezoně, kdy Kladnu pomohl udržet extraligu v baráži. V aktuálním ročníku skončili Rytíři třináctí a záchranářskému boji se vyhnuli. Ve vysílání Radiožurnálu Sport situaci okomentoval expert Martin Procházka. Kladno 13:03 6. března 2025

„Rozhodně bych tady chtěl zůstat, jsem Kladeňák. U mě je všechno o zdraví, teď jsem odehrál dvě plné sezony a mám radost, že mi vše drží. Doufám, že tady bude zájem o to, abych pokračoval, protože nic jiného bych řešit nechtěl. Pořád jsem Kladeňák, bydlím tady a bydlet budu,“ vyprávěl Radek Smoleňák ve vysílání Radiožurnálu Sport po předposledním kole základní části extraligy.

Smoleňák v této sezoně odehrál všech 52 zápasů a nasbíral 31 bodů. Tedy jen o bod méně než v předchozím ročníku. Kladenský klub s ním však smlouvu na další sezonu neprodloužil.

„Musím říct, že v 38 letech, i když se mnou někdo nebude souhlasit, tak je možná už pomalý, ale je tu pořád ještě spousta starších hráčů. Za mě předvedl v této sezoně velice slušný výkon, byl druhým nejproduktivnějším hráčem Kladna a myslím, že vůbec nezklamal. Co se týče hokejového výkonu hlavně v předbrankovém prostoru, tam byl hodně platný a nepříjemný, byl důrazný na přesilovkách, tam dal spoustu branek. Za mě velice slušný výkon v tomto věku,“ zhodnotil Smoleňákovu aktuální sezonu expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Na facebooku kladenských Rytířů se fanoušci docela polarizují. Jedni nechápou, proč Kladno neprodlouží smlouvu s kapitánem, navíc s hráčem, kterého považují za srdcaře i podle stylu, jakým se Smoleňák prezentuje na ledě.

Na druhé straně jsou příznivci, kteří upozorňují na Smoleňákův souběh funkcí, k samotnému hraní hokeje totiž zvládá být i hráčským agentem a pomohl tak dojednat třeba podpis nejlepšího kladenského hráče Eduardse Tralmakse v Karlových Varech pro novou sezonu.

„Je to postavené úplně na hlavu, je to totální nesmysl. Měl jsem dva telefonáty s jedním agentem v německé lize, který mi říkal, že v Německu absolutně neexistuje, aby hráč měl možnost dělat agenta a zastupovat další hráče. Aby během sezony mohl zastupovat, a nedej bože ze svého klubu mohl předat do jiného klubu. Měl jsem telefonát i s jedním manažerem z extraligy, který mi potvrdil můj názor, že je to postavené na hlavu a obrovská chyba vedení extraligy, že k tomuto může dojít. Aby hráč, který má podepsanou smlouvu, aktivně hraje, tak přece nemůže zastupovat další. On během přestupového období podepsal spousty hráčů a tím podle mě narušil celý běh týmu. Říkalo se, že měl být asi vyhozen hned, jak se to (na Kladně) dozvěděli. Smoleňák funkci kapitána odehrál do konce sezony,“ popsal Procházka, který sám za Kladno v devadesátých letech minulého století hrával.

Nešťastné, říká vedení ligy

Radek Smoleňák založil agenturu Effort sports v minulém roce a má platný certifikát hráčského zprostředkovatele do února 2026.

Takže je legitimním agentem. Ale to, že je zároveň i extraligovým hráčem, působí přinejmenším zvláštně. Jak na dvojroli Radka Smoleňáka nahlíží vedení soutěže?

„Je potřeba si říct, že hráčská smlouva, která je schválená Českým svazem ledního hokeje a platí pro hráče Tipsport Extraligy a Maxaligy, nic takového nezakazuje, takže smlouvu neporušuje. Radek Smoleňák a jeho společnost se přihlásila a požádala o licenci na svazu, takže to splnila a on je licencovaným agentem. Za mě je to absolutně nešťastné a je to o morálních hodnotách agentury hráče, jak jedná, a pokud to klub věděl, tak s tím mohl něco udělat. Vedení extraligy je řídící orgán soutěže a nemáme právo ukončovat smlouvy, tohle si musí řešit klub,“ komentoval Smoleňákův případ ředitel Tipsport Extraligy Martin Loukota.

„Nevím, jestli do hráčských smluv, ale je to na jednání se svazem o udělování licencí, jestli tam něco nepřidat. Všichni si asi mysleli, že se Radek Smoleňák bude zaměřovat na hráče dorostu a až jednou skončí, tak bude mít nějaké portfolio. Se svazem jednání vyvoláme, měli jsme to jako téma na valné hromadě a budeme iniciovat změnu a podíváme se i na to, jak to má nastavené třeba fotbal,“ doplnil Loukota.