Kapitán Smoleňák sledoval konec Hradce v play-off jen z tribuny, kouč Růžička osobní spor odmítá

Hokejisté Hradce Králové už mají prázdniny. Ve čtvrtfinálové sérii play-off neuhráli proti Liberci ani jeden bod a se sezonou se loučí. Ještě o něco dřív skončil ročník hradeckému útočníkovi Radku Smoleňákovi, kterého trenér Vladimír Růžička poslal na tribunu. Zkušený kapitán tak sledoval poslední zápas pouze z hlediště. Hradec Králové 13:00 24. března 2021

„Tak nějak jsem tušil, že to přijde, protože celý rok byl prapodivný. Trenér má právo si vybrat hráče, které pošle do zápasu. Samozřejmě bych ale rád hrál a klukům pomohl,“ řekl po utkání Radiožurnálu Radek Smoleňák.

Podle hradeckého kapitána trvala určitá neshoda mezi ním a trenérem Vladimírem Růžičkou už delší dobu.

„Dával mi to jasno najevo. Věřil jiným hráčům, což je jeho právo. Takový je hokej – někdy je trenér na vaší straně, někdy ne. Kluci v kabině a lidé kolem nás tak nějak tuší, co se dělo, takže nebylo potřeba moc co vysvětlovat,“ podotkl.

Ani trenér Růžička nechtěl celou věc dlouze rozebírat. Za sebe osobní rovinu sporu jednoznačně vyloučil: „Chtěli jsme něco změnit. Nehledal bych v tom nic jiného než výkonnostní důvody.“

Růžička si ale možná bude hledat nové angažmá, protože podle svých slov nesplnil cíl pro tuto sezonu, který dostal od vedení klubu.

„Představa klubu byla semifinále, tam jsme se nedostali. Jak to bude dál, to se uvidí, pro nás teď bohužel skončila sezona, představoval jsem si to určitě jinak,“ řekl zkušený trenér.

I tak se klub může ještě dohodnout s Růžičkou na spolupráci pro příští ročník. Dovedl by si ale kapitán Smoleňák představit, že by v tom případě u týmu zůstal?

„To si upřímně představit nedovedu. Ale mám tu smlouvu, miluju to tady. Jsem tu čtyři roky a doufám, že tu ještě dlouho budu. Na klubu mi záleží, mám rád město, lidi. Snad se všechno otočí správným směrem a budeme o to silnější příští rok, abychom dosáhli cílů, které tu máme dlouhodobě stanovené a po kterých toužíme my i fanoušci,“ dodal Smoleňák.