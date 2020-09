‚Kdyby mi řekli, sednu na letadlo a letím.‘ Šimek od března jen trénuje, netuší, kdy ho tým povolá

Už půl roku je bez hokejového zápasu obránce Radim Šimek. Odchovanec benáteckého hokeje a později opora libereckých Bílých Tygrů hájí dres týmu NHL San Jose Sharks. Jenže pro Žraloky zatím poslední sezona skončila v březnu. Od té doby osmadvacetiletý bek jen tvrdě trénuje. Bez možnosti naskočit do zápasového kolotoče. Benátky nad Jizerou 16:56 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Šimek | Zdroj: Profimedia

Od března čeká hokejový obránce San Jose Radim Šimek na další zápas. A jen tvrdě trénuje. Podle svých slov byl ale český hokejista kdykoliv schopný nasednout do letadla a do zámoří se vrátit.

„18. března jsme letěli ze San José domů a od té doby to je nejistota. Dal jsem si tři týdny volno, měl jsem doma kolo a jezdil jsem na něm, abych nepřišel o fyzičku,“ vrací se o půl roku zpět Radim Šimek.

Pozorně pak sledoval, jak dopadnou jednání o dokončení sezóny v kanadsko-americké NHL a hlavně osud play-off.

„Nakonec odsouhlasili 24 týmů a my byli ze hry, protože jsme tu sezonu odehráli špatně, tak jsem si dal volno. Pak jsem začal s kondiční přípravou,“ vysvětluje šikovný hokejový obránce.

San Jose skončilo před branami vyřazovací části. Nevnímal zklamání. Byl ale připravený kdykoli sednout do letadla.

„Beru to od začátku tak, že jsme sportovci a jsme za to dobře placení a kdyby řekli, že letíme, tak bych sedl do letadla a neprotestoval bych. Proto to hraju, abychom něco vyhráli a samozřejmě bych chtěl do play off. Tam se už hraje o pohár.“

Sezona v nedohlednu

Do konce září bude stoprocentně trénovat v České republice. Netuší, kdy ho tým povolá zpět. A už vůbec ne, kdy začne nová sezóna NHL.

Nakonec, ta poslední ještě ani neskončila. Po dlouhé pauze mohl třeba přemýšlet o návratu na český led. Ostatně s Libercem vybojoval extraligové zlato i stříbro. Jenže o takové možnosti vůbec neuvažoval.

„Myslím, že s tím zraněním z loňského roku, by mi to vedení Sharks ani nedovolilo. Měl jsem přetrhaný vazy vnitřní, postranní a přední zkřížený a meniskus. Tři věci v koleni špatně a když už jsem myslel, že už je to v pořádku, tak byla další operace,“ říká Radim Šimek před další tvrdou hokejovou dřinou.