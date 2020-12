‚V Americe jsem ještě nebyl, tak jsem zvědavej.‘ Hokejový útočník Zohorna míří do Pittsburghu

Od Jiřího Hrdiny, Jaromíra Jágra a Petra Nedvěda, přes třeba Michala Rozsívala, Martina Straku, Jiřího Šlégra až po Dominika Simona. To je jen malý výčet českých hráčů, kteří se objevili v sestavě hokejistů Pittsburghu v kanadsko-americké NHL. Teď se v jejich stopách vydá po angažmá v Mladé Boleslavi útočník Radim Zohorna. Při své premiérové cestě za velkou louži. Mladá Boleslav 16:36 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Radim Zohorna | Zdroj: Profimedia

Před odletem do zámoří nasbíral v dresu Mladé Boleslavi dvaadvacet bodů v jedenadvaceti extraligových zápasech. Na Česko velmi dobrá bilance. Moc dobře ale ví, že ve Spojených státech tato čísla nikoho nezajímají.

„Tam jsou všichni výborní hokejisti, takže já budu muset být ještě lepší, než oni. Chodili tam kluci z extraligy a vraceli se po roce, takže to nic neznamená. Já tam prostě jdu ukázat, co umím nejlíp a snad se to povede,“ přeje si čtyřiadvacetiletý útočník.

Možná se ale bude snažit protlačit do zámoří svého spoluhráče ze středočeského klubu – Davida Šťastného. Záznamy jejich společných akcí na ledě si nezapomněl do kufru přibalit.

„Mám je nastříhaný, takže až přijedu, tak jim dám úsebéčko a doufám, že mu ještě zavolají. Bylo by to fakt super, ale letos to asi nevyjde. Letos to asi nevyjde, tak snad příští rok,“ plánuje s úsměvem na tváři rodák z Havlíčkova Brodu.

Slavní čeští ‘tučňáci’

Po podpisu smlouvy s Tučňáky ještě komunikoval krátce s Dominikem Simonem. Ten už ale Pittsburgh opustil. Historii týmu, kterou psali i Češi, moc dobře vnímá. Zároveň ale ví, že Jaromír Jágr a spol. přicházeli do klubu v jiné pozici, než on.

„Oni tam šli jako hvězdy, já se tam jedu snažit probojovat a vybojovat si tam místo a alespoň trochu navázat. Jenže oni byli úplně jiní hokejisté a v jiné době,“ vzpomíná Zohorna na legendy českého hokeje.

První okamžiky po příletu stráví na hotelu. Tam bude čekat na testy. Karanténa by se ho ovšem týkat neměla. Tou si prošel ještě v Mladé Boleslavi.

„Karanténu nebudu mít, protože začátkem října jsme měli covid v kabině, takže jsem dostal papír, že 90 dní nemusím mít karanténu. Tak jsem jim ho poslal a oni řekli, že do karantény nemusím,“ popisuje Zohorna.

Kempu se ale nevyhne. Před startem NHL bude ten letošní jiný, než bývaly v minulosti.

„Bude to těžké, protože ten kemp trvá deset dní a hodně informací a málo času si zvyknout na kluziště, na ten systém. Doufám, že to pochopím rychle a zalíbím se jim. Neznám tam nikoho, ale nedělá mi problém zapadnout, anglicky umím, jen se rozmluvit.“ věří Radim Zohorna před novou výzvou a bojem o místo v NHL.