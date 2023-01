Nevypouštím ani jeden souboj, vypráví Gudas. Český obránce se snaží jít příkladem, na Floridě se mu líbí

Hokejisté Floridy mají v posledních dnech v NHL mimořádně náročný program. Za posledních 13 dní odehráli osm zápasů, za kterými cestovali třeba do Las Vegas, Montrealu, Toronta nebo New Yorku. Právě v Madison Square Garden prohráli s domácími Rangers 2:6. Obránce Floridy Radko Gudas byl ale i přes porážku s výkonem svého týmu spokojený. Řekl to Radiožurnálu Sport. New York 13:05 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radko Gudas | Zdroj: Profimedia

Jak se cítíte po sérii osmi zápasů v posledních 13 dnech?

Není to optimální, momentálně jsme hodně na cestách, tak je to takový hodně těžký měsíc. I přes to, co jsme za poslední měsíc absolvovali za poslední čtyři týdny, tak jsme předvedli solidní výkon. Do začátku třetí třetiny jsme na ně měli, možná měli víc z toho hokeje a je to škoda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s českým hokejovým obráncem Radko Gudasem, který v NHL nastupuje v dresu Floridy

Gólman první dvě třetiny vychytal skvělé šance, v poslední třetiny jsme ho nechali párkrát vyloženě vykoupat. Když nás drží gólman, máme vždy šanci vyhrát, takže myslím, že kluci můžou být pyšní na to, jak to dnes odvedli.

Přes těžký program postupujete pořád nahoru, daří se vám?

Je vidět síla týmu, jak jsme natrénovaní a že máme fyzický fond z léta, že nikdo nepodcenil přípravu. Nebojíme se do toho šlapat a nebojíme se hrát hokej, který není úplně hezký, ale je platný.

Jak se vám vlastně hraje na Floridě?

Mám to tam rád, rodině se tam líbí a baví se životem tam a je určitě velké plus hrát tam dole. Měli jsme několik povedených sezon, tak doufám, že tam vydržím co nejdéle.

Jak teď vnímáte svoji roli v týmu, když jste už vyzrálejší a zkušenější? Možná i méně divoký...

Je to tak. Nevím, jestli je to škoda, nebo dobře. Pořád se snažím hrát fyzický hokej, pořád se snažím jít ostatním hráčům příkladem v tom, jak tvrdě se dá pracovat na ledě a jak se nevypouští ani jeden souboj. Je to pro mě více role lídra a čím mladší je ten tým, tak tím větší slovo mají starší hráči a měli by jít příkladem. Snažím se, jak to jde.

Sedí vám ta role?

Určitě, baví mě to. Mladší hráči potřebují někdy s něčím pomoct, někdy potřebují jen vidět, že někdo starší dá hlavu dolů a maká. Jestli můžu jít takhle příkladem, tak jedině dobře pro celý tým.