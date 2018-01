Ráno zápas s Kanadou na olympiádě, po obědě Utkání hvězd. Hokejové fanoušky čeká v únoru nabitý program

Po dvanácti letech hokejová extraliga vzkřísí Utkání hvězd pod hlavičkou All Star Cup. V novém formátu všechny extraligové týmy dodají po jednom hráči do výběru, který odehraje zápasy s týmy slovenské extraligy, německé DEL a mezinárodní rakouské EBEL. Praha 10:01 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední Utkání hvězd se konalo před dvanácti lety. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Když se na to díváme zpětně, tak se to moc nechytilo. V době Vsetína to bylo velmi zajímavé, dařilo se to dlouhodobě, ale pak to z nějakého důvodu upadlo. Nevím, kolikátý je to pokus, kdy se to snaží obnovit. Doufejme, že to bude fungovat a že se to letos chytne a nějakou dobu to potrvá,“ vzpomíná hokejista Jaroslav Bednář na Utkání hvězd extraligy v minulosti.

Naposledy se vybraní hráči sešli k hokejové exhibici v roce 2006. Po dvanácti letech si opět zahrají v Bratislavě.

„Rozpisy soutěží jsou bohužel hotové rok dopředu, takže jsme se mohli pohybovat jen v olympijské přestávce,“ přiznává šéf hokejové extraligy Josef Řezníček, že jiný termín na výběr nebyl.

„Když hledáte termín, musíme najít celý víkend. To znamená, že dvě kola musíme někam odložit. Ale myslím, že v neolympijské sezoně se nám to nějak podaří. Ta olympijská je opravdu specifická. Hledat mimo termíny přestávek bylo opravdu složité,“ vysvětluje Řezníček.

All Star Cup se tak odehraje v sobotu 17. února, tedy ve stejný den, kdy na olympijských hrách čeští hokejisté nastoupí k zápasu s Kanadou. Kapitán extraligového výběru Jaroslav Bednář chce dohlédnout na to, aby hráči dodrželi životosprávu a byli plně připraveni na hokejovou exhibici.

„Máme sraz večer před zápasem a tam dohlédneme na to, aby byla večerka v půl jedenácté večer, aby byli všichni vyspaní a připravení na druhý den,“ říká Bednář.

Podle Řezníčka budou mít hráči v Bratislavě možnost duel Česko - Kanada sledovat.

„Je to ve čtyři hodiny ráno, takže to bude asi ještě všichni hráči spát, ale budou mít samozřejmě hotelové pokoje s televizí, takže si hokej pustí, předpokládám. Pokud to nebudou sledovat v baru, ale to ohlídáme,“ usmívá se Řezníček.

Hokejové fanoušky tak v sobotu 17.února čeká výživný program. Ráno olympijský souboj Česka s Kanadou. Po obědě pak zápasy výběru extraligy s týmy mezinárodní rakouské EBEL, německé DEL a slovenské extraligy.