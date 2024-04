Řepík sekl našeho hráče a jel se schovat na střídačku, to je zvláštní, říká Voženílek o faulu kapitána Sparty

Semifinálová série hokejového play-off mezi Třincem a Spartou dostává pořádné grády. Sparta vedla 3:0 na zápasy, ale Třinci se podařilo v neděli poprvé vyhrát 4:1 a snížit. Navíc v závěru utkání po faulu kapitána Sparty vytryskly opravdu naplno emoce. Dá se čekat, že se série vyhrotí. Třinec 8:24 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Voženílek nejde pro ránu daleko, zapojil se i do bitky na konci utkání | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém semifinále extraligy na svém ledě pražskou Spartu 4:1 a snížili na 1:3 na zápasy. Dvě minuty před koncem ujížděli domácí na prázdnou branku a kapitán Sparty Michal Řepík praštil ošklivě zezadu domácího Patrika Hrehorčáka do žeber a pak se strhla hromadná bitka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry čtvrtého utkání semifinálové série mezi Spartou a Třincem

„Viděl jsem to, bez komentáře,“ reagoval na otázku na Řepíkův zákrok Zdeněk Moták. Na ledě se našli hlavně tři dvojičky. Řepík už byl v tu chvíli pryč.

„Tak mě nejvíc mrzelo, že Řepík tak zákeřně sekne našeho hráče, jede se schovat na střídačku a jeho spoluhráči se tam musí bít. To mi přijde hodně zvláštní,“ glosoval domácí útočník Daniel Voženílek, který nejde pro tvrdý zákrok také daleko.

Jednu z dvojic v bitce tvořil Sparťan Filip Chlapík a domácí Marko Daňo. A Chlapík si soupeře asi nevybral náhodou, protože se na dálku pustil do slovní půtky i s jeho otcem Jozefem, který je bývalým hokejistou.

‚Válel se, tak dostal‘

„Daňa a jeho tatínka nechci komentovat. Jsou nějaké věci, co do hokeje nepatří. To, jak se pořád válí a simuluje, se mi nelíbí. Teď se tam zase válel, a tak dostal,“ říkal pár minut po utkání Chlapík. Na vyjádření protistrany se čekalo téměř dvě hodiny. Daňo byl totiž v šestici vylosovaných na dopingovou kontrolu. Ale pak ozřejmil svůj vztah s Chlapíkem, proti kterému už hrál na farmě v zámoří.

„Nějaká historie tam je z této ligy a nebo možná i z AHL, takže se známe dlouho. Češi a Slováci, co tam hráli, vždy měli dobrý vztah, mně on ale úplně neseděl,“ přemítal Daňo. Ale Chlapíka po zákroku na spoluhráče nehledal, chtěl najít viníka.

Zbytečný zákrok

„Byl to úplně zbytečný zákrok, sekera do žeber, kde to není chráněné. Místo oslavy gólu jsme řešili potyčku. Myslím si, že to bude stejně vyhecované i v dalším zápase,“ doplnil Daňo. V úterním utkání na ledě pražské Sparty se dá očekávat další řež.