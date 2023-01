Děkuji, že jste zbláznili celý hokejový národ, přivítal v Praze Hadamczik stříbrné hokejisty do 20 let

První část stříbrného týmu z mistrovství světa hráčů do 20 let je doma. Na osmičku hráčů, trenéra i část realizačního týmu čekalo na letišti Václava Havla kromě fanoušků, rodinných příslušníků a novinářů i vedení hokejového svazu. Praha 13:56 7. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hokejového svazu Alois Hadamczik a trenér hokejové reprezentace do 20 let Radim Rulík | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Vítejte doma. Je nádherné, jakou hru jste předváděli. Je výborné, že český národ viděl hokej na tak vysoké úrovni. Nebyli jsme tým, který byl pod tlakem a náhodou vyhrával, byli jsme stabilizovaným týmem, který v každém utkání měl navrch. Děkuji za to, že jste zbláznili celý hokejový národ, všichni vám fandili,“ uvítal část stříbrné hokejové dvacítky z mistrovství světa šéf svazu Alois Hadamczik.

Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik přivítal část výpravy hokejistů do 20 let

Jmenovitě to byli Eduard Šalé, Jiří Ticháček, Jakub Kos, Jakub Čech, Petr Hauser, Daniel Král a Lukáš Pajer. Poslední jmenovaný se sice nevešel na soupisku, ale zůstal s týmem v Halifaxu pro případ, že by se někdo zranil.

Na hráčích byla vidět po dlouhém letu únava a v jejich obličejích stále převládalo zklamání z prohraného finále s domácím mužstvem. Češi stříbro ze světového šampionátu v Kanadě neslavili, jak potvrdil trenér Radim Rulík.

„Poslední zápas vždycky určí náladu. Nechci říct, že se nepovedl, ale nedotáhl se. V klucích bylo strašné zklamání. Jako trenéři jsme pak ke klukům po zápase promluvili, že jsme pyšní na to, co dokázali, protože se to nestává každý rok. A Česku se to povedlo po hrozně dlouhé době,“ připomněl Rulík 22 let dlouhé čekání na finále.

S odstupem zhruba dne a půl si ale medailový úspěch z mistrovství světa čeští junioři začali uvědomovat.

„Zklamání tak trochu odpadlo, ale stále nás to mrzí. Byli jsme hodně blízko, prohráli jsme v prodloužení. Nějak si to ale teď přebíráme a myslíme, že jsme podali dobrý výkon. Jsme na sebe hrdí,“ řekl Eduard Šalé.

„Pořád tam nějaké prázdné místo, nedotáhli jsme to ke zlatu do konce. Ale stříbro je také dobré a za celý turnaj zasloužené,“ navázal na něj Ticháček.

Další skupina z hokejové dvacítky dorazí do Prahy v neděli. A večer pak prý stříbro ze světového šampionátu dodatečně oslaví.