Reprezentace do 18 let je na šampionátu ve čtvrtfinále. Čeští mladíci porazili obhájce titulu Finy 4:2

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 18 let ve švédské Umee obhájce zlata Finy 4:2. Přes úvodní porážku s Běloruskem (3:4) si tak i díky sobotní výhře nad Švýcary (8:2) zajistili postup do čtvrtfinále. Vítězný gól dal Matěj Toman, dvěma zásahy se blýskl Filip Koffer.

