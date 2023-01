Gól z finále jsem si v hlavě přehrál už tisíckrát, říká juniorský brankář Suchánek. Věří v povedený draft

Česká hokejová reprezentace do 20 let už kompletně dorazila domů. V druhé části stříbrné výpravy, která ráno přistála v Praze, nechyběly opory týmu. Z letadla vystoupil kapitán Stanislav Svozil, nebo člen All Star týmu turnaje, brankář Tomáš Suchánek. Ten doufá, že by mu povedený šampionát povedl k tomu, aby konečně přošel draftem NHL. Praha 15:20 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólman Tomáš Suchánek | Zdroj: Profimedia

Na druhou část reprezentačních juniorů čekaly na letišti jejich rodiny, a poděkovat za výkony jim dorazila i hrstka fanoušků.

„Že se vrátíme do Česka, nebylo ani vůbec v plánu, měli jsme se vrátit hned do svých klubů. Ale v průběhu turnaje jsme se pár kluky začali bavit, jestli bychom se ještě pak nevrátili domů a nějak to spolu neoslavili," říká jeden z hrdinů národního týmu, brankář Tomáš Suchánek.

Ten se dostal do All Star týmu světového šampionátu a měl úspěšnost zákroků skoro 94 %. I díky tomu, jak devatenáctiletý gólman deptal střelce soupeřů, došli Češi až do finále. Zahraniční i čeští komentátoři kroutili nad Suchánkovými výkony hlavou.

Tomas Suchanek makes a HUGE save to deny Canada a shorthanded goal. What a save pic.twitter.com/Fo121wnigE — Spoked Z (@SpokedZ) January 6, 2023

Reprezentační brankář je ale stále smutný ze zákroku, který nestačil udělat. V prodloužení souboje o titul ho překonal Kanaďan Dylan Guenther a ukončil českou snahu o zlato.

„Svalil jsem se v tu chvíli na kolena a začal brečet. Myslím, že to všechny emočně zasáhlo. Ten gól už jsem v hlavě viděl asi tisíckrát, furt se tam přehrává a pár dalších měsíců ještě asi bude. Teď už se s tím nic nedá ale dělat,“ povzdechl si.

Zklamání ale podle Tomáše Suchánka pomalu odeznívá, a nastupuje radost z medailového úspěchu, na který čeští junioři čekali 22 let.

Suchánkovi by zisk cenného kovu mohl změnit kariéru. Přerovský rodák, který aktuálně chytá v zámořské juniorské lize totiž už dvakrát neprošel draftem elitní NHL. Suchánek na to zareagoval tvrdým letním tréninkem.

„Je pravda, že už mě to dvakrát minulo, tak snad mi to potřetí vyjde. Ale to už není uplně na mě, moje práce je odvádět stoprocentní výkony a pak už je jen na klubech, jestli se jim to zalíbí,“ dodává Suchánek, který bude odpočívat hlavně doma na Hané.

Volný čas stráví s rodinou i kamarády, a také na hokeji. Už ve čtvrtek pak hrdina stříbrných hokejových juniorů zamíří zpátky do Spojených států.