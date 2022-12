Jalonen si pochvaluje spolupráci s extraligovými kluby, nyní bude pomáhat na juniorském mistrovství

Cesty na hokejovou extraligu po celém Česku se trenérovi národního týmu Kari Jalonenovi budou hodit i dál. Přesvědčil se o tom teď při posledním turnaji ve Švýcarsku, po kterém si pochvaloval fungování zkušených společně s nováčky. A rozhled chce mít finský kouč ještě širší, oželí kvůli tomu i vánoční svátky v Česku. Fribourg (Švýcarsko) 20:52 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finský kouč Kari Jalonen | Foto: JOHAN LÖF | Zdroj: Reuters

Ke svým cestám napříč Českou republikou přidá Kari Jalonen jednu delší trasu. Přelom roku stráví na východě Kanady a bude pomáhat trenérskému týmu na juniorském mistrovství světa.

Hokejový trenér Kari Jalonen bude odcestuje pomáhat juniorské reprezentaci do Kanady

„Bavil jsem se o tom s trenéry. Chci jim pomoct, jak jen budu umět. Možná si řeknu o větší kus práce. Můžu pomoci skautovat soupeře, dělat statistiky během zápasu. Pojedu 23. prosince z Helsinek do Frankfurtu, následně do Montrealu a do Halifaxu. Na místě budu 24. prosince a s týmem budu celou dobu," nastínil Fin.

Uvidí tak další hráče a třeba i možné posily pro reprezentační áčko. Sám by totiž rád, aby v týmu na únorové Švédské hry byli z většiny hráči do 25 let.

V tom může pomoci i trenérská spolupráce, která nedávno na úrovni reprezentační trenér-extraligový klub zafungovala: při nominaci jednoho z nováčku Daniela Voženílka.

„Pravda je taková, že jsem dostal tip od trenérů. Je to pro mě výborná zpráva, že to může fungovat i takto. Řekli ‚Kari, na toho se zaměř‘ a já se mu rozhodl dát šanci,“ přiznal Jalonen jednu z cest, jak nominovat do reprezentace hráče z extraligy.

A to on sám zápasy objíždí poctivě, i do budoucna by ale takováto doporučení mohla fungovat.

„Myslím si, že mezinárodní evropské soutěže jsou si docela podobné, proti pár klukům jsem hrál v Lize mistrů a není to zas tak velký rozdíl. Je to trošičku rychlejší, víc soubojů, ale přeci jen tu nejsou ti nejlepší hráči. Ti mají něco navíc, díky čemuž hrajou nejlepší soutěž na světě,“ říkal ve Švýcarsku nováček v národním týmu Daniel Voženílek.

Jako hráč Třince má oproti části extraligy výhodu v tom, že má evropské srovnání díky odehraným zápasům Ligy mistrů. V této sezoně to nemohou říct zdaleka všichni reprezentanti. Třeba Petr Fridrich, který sbíral v národním dresu další zkušenosti a mohl porovnávat.

„Věřím, že jsem z extraligy dobře připravený. Každý se s tím musí trochu poprat sám, ale v kabině byla dobrá nálada a od trenérů byl cítit pozitivní přístup, nebyl důvod, aby se na nás nezkušenost promítla negativně,“ říká vítkovický hokejista Petr Fridrich.

Trenéra národního týmu Jalonena pak bude moci vyhlížet na extraligových tribunách zase v lednu.